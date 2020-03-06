Kağıthane'de dehşet; karısı, kızı ve esnaf komşusunu tabancayla vurdu - Son Dakika

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Kağıthane'de dehşet; karısı, kızı ve esnaf komşusunu tabancayla vurdu
6 saat önce
KAĞITHANE'DE DEHŞET; KARISI, KIZI VE ESNAF KOMŞUSUNU TABANCAYLA VURDU (3) (olay sonrası)
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:37 Kaynak: DHA
KAĞITHANE'DE DEHŞET; KARISI, KIZI VE ESNAF KOMŞUSUNU TABANCAYLA VURDU (3) (olay sonrası)
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