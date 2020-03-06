Kağıthane'de dehşet; karısı, kızı ve esnaf komşusunu tabancayla vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kağıthane'de dehşet; karısı, kızı ve esnaf komşusunu tabancayla vurdu - Son Dakika

Kağıthane'de dehşet; karısı, kızı ve esnaf komşusunu tabancayla vurdu

6 saat önce

KAĞITHANE'DE DEHŞET; KARISI, KIZI VE ESNAF KOMŞUSUNU TABANCAYLA VURDU(Şüphelinin fotoğrafı)

KAĞITHANE'DE DEHŞET; KARISI, KIZI VE ESNAF KOMŞUSUNU TABANCAYLA VURDU(Şüphelinin fotoğrafı)

Kağıthane'de dehşet; karısı, kızı ve esnaf komşusunu tabancayla vurdu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:22 Kaynak: DHA
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