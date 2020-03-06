Son Dakika › Güncel › Kağıthane'de dehşet; karısı, kızı ve esnaf komşusunu tabancayla vurdu - Son Dakika
Kağıthane'de dehşet; karısı, kızı ve esnaf komşusunu tabancayla vurdu
6 saat önce
KAĞITHANE'DE DEHŞET; KARISI, KIZI VE ESNAF KOMŞUSUNU TABANCAYLA VURDU(Şüphelinin fotoğrafı)
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:22 Kaynak: DHA
KAĞITHANE'DE DEHŞET; KARISI, KIZI VE ESNAF KOMŞUSUNU TABANCAYLA VURDU(Şüphelinin fotoğrafı)
Son Dakika Cinnet getiren kişi, karısını, kızını ve esnaf komşusunu tabancayla vurdu Evlilik teklifini reddeden sevgilisini yaralayıp, intihar etti Türkiye'den AB'nin mülteci çağrısına sert tepki: Önce verdiğiniz sözleri tutun Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da koronavirüs görüldü" iddialarına yanıt verdi: Yeni tip değil human koronavirüs