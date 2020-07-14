KAĞITHANE'DE DEHŞET; SEVGİLİSİNİ 9 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

KAĞITHANE'DE DEHŞET; SEVGİLİSİNİ 9 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

İstanbul'da evine gittiği kız arkadaşını kıskandığı için öldürdüğü iddia edilen Moğolistan uyruklu Tsogtbaatar G.(52) aynı gün içerisinde polis tarafından yakalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
İstanbul'da evine gittiği kız arkadaşını kıskandığı için öldürdüğü iddia edilen Moğolistan uyruklu Tsogtbaatar G.(52) aynı gün içerisinde polis tarafından yakalandı. Cinayeti itiraf ettiği öğrenilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gün gece 03.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi, Manolya Sokak üzerinde bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Polis kayıtlarına göre, 2 yıldır İstanbul'da yaşadığı öğrenilen Moğolistan uyruklu Tsogtbaatar G. 2 yıldır beraber olduğu kız arkadaşı Enkhmunkh Erdene Batsukh'nın yaşadığı eve gitti. Moğolistan uyruklu kadın Enkhmunkh Erdene Batsukh(40), erkek arkadaşı Tsogtbaatar G.ve Batsukh ile aynı evde yaşayan kadın arkadaşı Z.T. birlikte bir süre alkol aldı. Ev arkadaşı Z.T.'nin odadan çıkmasının ardından Tsogtbaatar G.'nin yanında getirdiği bıçakla kız arkadaşı Enkhmunkh Erdene Batsukh' u göğüs bölgesinden 9 kez bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak darbeleriyle Enkhmunkh Erdene Batsukh olay yerinde hayatını kaybetti. Olayından ardından polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler, olaydan saatler sonra Tsogtbaatar G.'yi Çağlayan Mahallesi, Manolya Sokak adresinde yakaladı.

Şubede ifadesi alınan Tsogtbaatar G.'nin kız arkadaşıyla sürekli olarak ayrılıp barıştığını, kıskandığı için bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin ifadesinde olayından ardından büfeden alkol alarak evine gittiği ardından içmeye devam ettim dediği belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Moğolistan, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:42 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa KAĞITHANE'DE DEHŞET; SEVGİLİSİNİ 9 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı 20:22 Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi 20:16 Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor 19:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum 19:44 Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi 19:24 Sel suları Van Gölü'nün rengini kızıla çevirdi 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 19:10 Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü 16:56 4 aracın karıştığı kazada, facianın kapısından dönüldü 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 16:07 Sevgilisini darp ettiği söylenen şarkıcı Özer Arkun'un konserleri tek tek iptal oluyor 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
20:22
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
20:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
19:50
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
19:44
Sel suları Van Gölü'nün rengini kızıla çevirdi
19:24
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü
19:10
4 aracın karıştığı kazada, facianın kapısından dönüldü
16:56
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 21:37:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KAĞITHANE'DE DEHŞET; SEVGİLİSİNİ 9 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]