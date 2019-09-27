Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de deprem sonrası çok sayıda bina boşaltıldı
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Kağıthane'de deprem sonrası çok sayıda bina boşaltıldı

29 dakika önce

Kağıthane'de farklı noktada bulunan binalar, deprem sonrasında oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltıldı.

Kağıthane'de farklı noktada bulunan binalar, deprem sonrasında oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltıldı. Boşaltılan binaların sakinleri, geceyi geçirmek için belediyelerin gösterdiği yerlere ve yakınlarının yanlarına gitti.

İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Kağıthane Çeliktepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi 12 numarada bulunan 5 katlı apartmanın kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Çatlakları fark eden bina sakinleri durumu polis ve belediyeye bildirdi. Olay yerine ulaşan polis, binayı boşaltırken belediye görevlileri ise boşaltılan binayı mühürledi. Yaşadıkları daireler boşaltılan bina sakinleri sokakta bekledi.

BODRUM KATINDA ÇATLAKLAR

Çeliktepe Mahallesi Kanca Çıkmazı Sokak 16 numarada bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katında bulunan bir dairenin kolonlarında ve duvarlarında da çatlaklar oluştu. Polis ve belediye tarafından boşaltılan bina mühürlendi. Boşaltılan binaların sakinleri geceyi geçirmek üzere belediyenin gösterdiği yerlere ve akrabalarının yanına gitti.

ACİL ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR

Boşaltılan apartmanda oturan Ahmet Kumru, İşten geldik evimize giremiyoruz. Sokakta komple vatandaşlar geziyor. Bina yıkılsa buradaki vatandaşlar altında kalacak. Bu depremden büyük depremler olabilir. Can kayıpları olabilir bunlara acil önlem almaları gerekiyor diye konuştu.

AKRABALARINA GİTTİLER

Binanın boşaltıldığı sokakta oturan Kemal Ünlü, Bodrum katında depremden sonra çatlaklar oluşmuş, binada oturanlar da belediyeye bildirmişler. Zabıta ekipleri gelip binayı mühürlemiş. Bina sakinleri eşine dostuna yakın akrabalarının yanına yerleştiler dedi.

Kağıthane'de deprem sonrası çok sayıda bina boşaltıldı

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:28 Kaynak: DHA
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