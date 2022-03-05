Kağıthane'de deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Kağıthane'de deprem tatbikatı yapıldı

05.03.2022 12:23
Kağıthane'de deprem tatbikatı yapıldı

İçişleri Bakanlığı'nca 2022 yılının 'Afet Tatbikat Yılı' olarak ilan edilmesinin ardından 1-7 Mart tarihleri arasında düzenlenen Deprem Haftası'nda tüm illerde eş zamanlı tatbikatlar yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca 2022 yılının 'Afet Tatbikat Yılı' olarak ilan edilmesinin ardından 1-7 Mart tarihleri arasında düzenlenen Deprem Haftası'nda tüm illerde eş zamanlı tatbikatlar yapıldı. Kağıthane'de de afetler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tatbikat ve etkinlikler düzenlendi.

Kağıthane'deki tatbikatlar da tüm ilköğretim ve ortaöğretim okullarında yapıldı. Öğrenciler deprem anında tahliye kurallarını (Çök, kapan, tutun) tatbikatta deneyimleyerek öğrendi. Kağıthane Anadolu Lisesi'nde yapılan tatbikata Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kaymakam Mustafa Koç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Dilekçi de katıldı.

Bir diğer etkinlikse Kağıthane Meydanı'nda yapıldı. Meydan'da deprem farkındalığı oluşturmak için açılan fotoğraf sergisine katılım yoğundu. Ziyaretçilere çorba ikramında bulunulurken ayrıca Kızılay tarafından alanda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

TEDİRGİN OLMAMAK İÇİN TEDBİRLİ OLMAMIZ LAZIM

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin konuyla ilgili; "Göreve gelir gelmez önce vatandaşlarımızın yaşam alanlarını, evlerini güvenli hale getirdik. Can ve mallarını korumak için ilçemizdeki yüksek riskli yapıları bir bir yıkarak yerlerine; Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız işbirliği ile yenisini inşa ediyoruz. Bu kapsamda 300'ün üzerinde bina ve 5 okulu dönüştürüyoruz. Tedirgin olmamak için tedbirli olmamız lazım. Bu nedenle afet ve acil durum gerektiren durumlarla etkin mücadele için Afet Koordinasyon Merkezimizi kurduk. Son yaşadığımız yoğun kar yağışında da burayı etkin bir şekilde kullandık" diye konuştu.


Kağıthane'de deprem tatbikatı yapıldı
Kağıthane'de deprem tatbikatı yapıldı
Kağıthane'de deprem tatbikatı yapıldı
Kağıthane'de deprem tatbikatı yapıldı
Kağıthane'de deprem tatbikatı yapıldı
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İçişleri Bakanlığı, Deprem Haftası, Kağıthane, Tatbikat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kağıthane'de deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika


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