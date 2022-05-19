Kağıthane'de dev deprem tatbikatı: Türkiye'de ilk olacak - Son Dakika
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Kağıthane'de dev deprem tatbikatı: Türkiye'de ilk olacak

19.05.2022 18:05

Kağıthane'de 5 bin kişinin katılacağı deprem tatbikatı için ilçede hazırlıklar tamamlandı.

Kağıthane'de 5 bin kişinin katılacağı deprem tatbikatı için ilçede hazırlıklar tamamlandı. Tatbikat öncesi açıklama yapan AFAD Başkanı Yunus Sezer, yapılacak tatbikatın son derece önemli olduğunu söyleyerek, " Türkiye'de şu ana kadar ilk kez, tahliye, yerleştirme ve planlama tatbikatı uygulanacak" dedi.

Kağıthane, yarın Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip bir deprem tatbikatına sahne olacak. Saat 12.00'de başlayacak tatbikat, 18 farklı bölgede gerçekleştirilecek. 4 bini çalışan, bini ise gönüllü olmak üzere toplam 5 bin kişi ile yapılacak tatbikatta ilk kez, tahliye, yerleştirme ve planlama uygulanacak. Tüm ulaşım, iletişim ve lojistik birimlerinin aktif olarak kullanılacağı dev tatbikat öncesi AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Başkanı Yunus Sezer açıklamada bulundu. Sezer, tatbikatın birçok yönü ile Türkiye'de bir ilk olacağını ifade etti. Tatbikata ev sahipliği yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise, böyle bir tatbikatın ilçelerinde gerçekleşecek olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Türkiye'de şu ana kadar ilk kez, tahliye, yerleştirme ve planlama tatbikatı uygulanacak"

Gerçekleştirecek tatbikat hakkında açıklama yapan AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Malumunuz üzere bu sene Tatbikat Yılı ilan edildi. Şu an itibarıyla 53 bin tatbikatı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yarın da Kağıthane'de önemli bir tatbikat gerçekleştireceğiz. Belki de Türkiye'de şu ana kadar ilk kez, tahliye, yerleştirme ve planlama tatbikatı uygulanacak. 18 farklı bölgede senaryo gerçekleştirilecek. Senaryonun başlangıcı da 7,5 büyüklüğündeki İstanbul depremi olacak. Tatbikat, bu depremden etkilenen vatandaşlarımızın tahliyesini buradan bir vesile gerçekleştirme ve aynı zamanda Türkiye'nin değişik illerinden buraya gelecek olan araç gereç ve personelin de faaliyette bulunmasını hedef alıyor. Bugünden Kağıthane ilçemizdeki vatandaşlarımıza SMS yoluyla tatbikatın amacını içeren bir mesaj gönderdik. Tatbikata 24 ilimiz iştirak ediyor. 24 ilimizden 300 araç buraya geldi. Bunların içerisinde arama kurtarma araçlarımızdan, mobil koordinasyon tırlarımıza, beslenme araçlarımızdan, mobil mutfaklarımızdan, fırınlarımıza, haberleşme araçlarımıza, hasar tespit araçlarımıza kadar çok değişik araçlarımızın tamamını buraya intikal ettirdik. Tatbikatta bizim 4 bin fiili çalışan personelimiz olacak. Gönüllülerimizle beraber 5 binin üzerinde personel burada aktif olarak koordinasyon içerisinde bulunacaklar. 3 alanda 5 bin kişilik çadır oluşturuyoruz. Bu da şu ana kadar oluşturulan en geniş kapsamlı çadır alanı olacak. Bir tanesi Kağıthane, iki tane de Bakırköy'de olacak. Nasıl ki gerçek afet sonrası afetzedelerimiz çadırlarda kalıyorsa orada aynı şekilde çadırlarda kalma imkanı olacak. Kapalı spor salonları, kamu misafirhanelerini afet döneminde kullanacağız. Görüntüleme araçlarımız, şu anda helikopterimiz uçuyor. İHA'larımızı, helikopterlerimizi, aynı zamanda araçlarımızın üzerindeki mobil kameraları, yaka kameralarını kent güvenlik sistemlerinin hepsini tek çatı altında görüntüleme imkanına da sahip olacağız" dedi.

"İlçemizdeki binaların neredeyse yüzde 70'i depreme dayanıklı hale getirilmiş oldu"

Deprem ve afetlerden en az zararla etkilenmek için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Olası İstanbul depremi öncesinde, Türkiye'nin en büyük tatbikatını Kağıthane'mizde gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili kurumlarımız, AFAD, Jandarma, Bakanlığımız, tüm çalışmalarını yapmış oldu. Geçtiğimiz günlerde tüm vatandaşlarımıza evlerine en yakın deprem toplanma alanlarını bildirmiş olduk. İlçemizde toplam 175 toplanma alanı var. Aynı zamanda, belediyeler olarak kentsel dönüşümle ilgili yapı stokunu hızlı bir şekilde elden geçiriyoruz. Şu anda ilçemizde 2004 yılı sonrası yapılan binaların neredeyse yüzde 70'i depreme dayanıklı hale getirilmiş oldu. İlçemizde toplam 27 bin bina ve 140 binden fazla bağımsız bölüm var. Bunların yüzde 70'i son dönemde depreme dayanıklı hale gelmiş oldu. Geriye kalan yapı stoku ile ilgili çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yapıyoruz. İsteğimiz, arzumuz olası bir deprem hiçbir binanın yıkılmamış olmasıdır. Ama zararlı olacak binalarımızla ilgili hızlı bir şekilde çözüm almak, vatandaşlarımızla bu konuda birlikte çalışarak depreme en iyi şekilde hazırlanarak karşılamak istiyoruz. İstanbul'da Kağıthane ilçesi olarak bu konuda hazırız" diye konuştu.

(Yunus Emre Şeker - Batuhan Altınbaş/İHA)

Kağıthane'de dev deprem tatbikatı: Türkiye'de ilk olacak
Kağıthane'de dev deprem tatbikatı: Türkiye'de ilk olacak
Kağıthane'de dev deprem tatbikatı: Türkiye'de ilk olacak
Kağıthane'de dev deprem tatbikatı: Türkiye'de ilk olacak
Kağıthane'de dev deprem tatbikatı: Türkiye'de ilk olacak
YORUMLAR
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AFAD, İstanbul'da geniş çaplı deprem tatbikatı yapmaya hazırlanıyor AFAD, İstanbul'da geniş çaplı deprem tatbikatı yapmaya hazırlanıyor Savaş yüzünden iflas eden ilk teknoloji devi belli oldu! Savaş yüzünden iflas eden ilk teknoloji devi belli oldu!
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de dev deprem tatbikatı: Türkiye'de ilk olacak - Son Dakika


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