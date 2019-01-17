Kağıthane'de Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
1 saat önce
Kağıthane'de kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kağıthane
'de kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Merkez
Mahallesi Cendere Caddesi'de seyreden Yunus Erdoğan
'ın kullandığı 34 TN 1619 plakalı otomobil, yol ayrımındaki betona çarparak devrildi. Kaza sonrası sürücü Erdoğan, otomobil içinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı Yunus Erdoğan'ı araç içinde sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Erdoğan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis
ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, devrilen otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:59 Kaynak: AA
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