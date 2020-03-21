Kağıthane'de dışarı çıkan vatandaşlara 'evde kal' çağrısı - Son Dakika
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Kağıthane'de dışarı çıkan vatandaşlara 'evde kal' çağrısı

6 saat önce

Kağıthane'de yeni tip korona virüsüne (Covid-19) rağmen dışarı çıkan vatandaşlara Kağıthane Belediyesine bağlı sağlık ekipleri tarafından 'evde kal' çağrısı yapıldı.

Kağıthane'de dışarı çıkan vatandaşlara 'evde kal' çağrısı, System.String[]

Kağıthane'de yeni tip korona virüsüne (Covid-19) rağmen dışarı çıkan vatandaşlara Kağıthane Belediyesine bağlı sağlık ekipleri tarafından 'evde kal' çağrısı yapıldı. Bir vatandaş ise konuşmasında, "Yanlış yaptığımızın farkındayız. Ama evde de kendimizi tutamıyoruz" demesi şaşkınlık oluşturdu.

Yeni tip korona virüsüne (Covid-19) karşı mücadelede tüm yurtta seferberlik ilan edilerek vatandaşların toplu alanlardan uzak durulması konusunda uyarılar yapıldı. Bazı vatandaşlar ise sıcak havanın da etkisi ile uyarılara aldırmayıp parklara ve meydanlara çıkmaya devam ediyor. Kağıthane Belediyesine bağlı sağlık ekipleri de virüsle mücadelenin ciddiyetini vatandaşlara anlatmak ve salgının yayılmasını önlemek için harekete geçti.

Kağıthane'nin en kalabalık yerlerinden biri olan Hasbahçe mesire alanında ekipler tek tek dolaşarak 14 gün kuralının hatırlatıldığı broşürleri dağıtıp, uyarılarda bulundu. Bazı vatandaşlar durumun yanlış olduğunu bilmelerine rağmen dışarı çıktıklarını söylerken, kimi duyarlı vatandaşlar ise ekiplerin uyarılarının ardından parkı terk etti. Ayrıca belediye tarafından banklara uyarı levhaları konuldu. Ekiplerin Koronavirüs'e karşı verdiği mücadele ise takdir topladı.

"Bu salgının ciddiyetinin farkına varalım"

14 gün boyunca acil durumda olmadığı sürece dışarı çıkılmaması gerektiğini dile getiren Kağıthane Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde Acil Tıp Teknisyenliği yapan Abidin Arslan, "Burada vatandaşlarımızı dünyanın gündemini meşgul eden Korona virüs salgını ile ilgili bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çok samimi bir millet olduğumuz için fazla temastan dolayı vaka sayısında artma görüldü. Bunun önüne geçebilmek için vatandaşlarımıza evde kalmaları konusunda uyarıyoruz. Bahar geldi, güneş açtı. Ama bu salgının ciddiyetinin farkına varalım. 14 gün boyunca mümkün mertebe işimiz olmadığı sürece dişimizi sıkıp evde oturmamız gerekiyor. Sağlık çalışanlarının ve personellerin bu virüsle canla başla mücadele ederken böyle dışarıda gezip insanları risk altında bırakıp bu sayının artmasına sebep olmasını istemiyoruz. Kağıthane'deki vatandaşlarımızdan evde kalmalarını rica ediyoruz " diye konuştu.

Yanlış yaptığının farkında olduğunu söyleyen Nuri Köse, "Yanlış yapıyoruz. Farkındayız ama kendimizi tutamıyoruz. Çıkanların hepsine sorabilirsin. 'Baba yanlış yapıyorsun' diyerek çocuklarda söylüyor. Ama alışkanlık var. İnsanlardan uzak durmaya çalışıyorum. Tek başıma temiz havada dolaşmayı düşünüyorum " dedi.

Parka temiz hava almak için geldiklerinin ancak doğru olmadığını ifade eden Ömer Aydın, "Çok güzel bir uygulama. Allah razı olsun. Biz buraya temiz hava almak için geldik. Demek ki doğru değilmiş. Gitmemiz gerekiyor. İnsanların evinde oturması lazım. Dışarı çıkmaması lazım. Zorunlu haller dışında çıkılmaması gerekiyor. Biz de şimdi gidiyoruz " dedi. - İSTANBUL

Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:28 Kaynak: İHA

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