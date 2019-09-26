Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de domuz eti operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Kağıthane'de domuz eti operasyonu

1 saat önce

Haber-Kamera: Özgür EREN / Kağıthane'de zabıta ve polis ekipleri ihbar üzerine gittikleri evde 100 kilogramdan fazla kaçak domuz eti buldu.

Kağıthane'de domuz eti operasyonu, System.String[]

Haber-Kamera: Özgür EREN/
Kağıthane'de zabıta ve polis ekipleri ihbar üzerine gittikleri evde 100 kilogramdan fazla kaçak domuz eti buldu. Etler imha edilmek üzere götürülürken, evde bulunan yabancı uyruklu bir kadın gözaltına alındı.
Çağlayan Mahallesi Sinan Paşa Caddesi üzerinde bulunan 6 Katlı apartmanın 3. katında kaçak domuz eti olduğu ihbarını değerlendiren Kağıthane Belediyesi Zabıta ekipleri ile polis ekipleri, harekete geçti.  Saat 14.30 sıralarında söz konusu adrese giren zabıta ve polis ekipleri, buzdolaplarında poşetlenmiş domuz etleri ile karşılaştı. Zabıta ekipleri tarafından el konulan kaçak domuz eti, belediyenin temizlik işçileri tarafından daireden çıkartılarak kamyonete yüklendi. Domuz etlerinin Kağıthane İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince imha edileceği öğrenildi.
Evde bulunan Moğolistan uyruklu bir kadın polis ekiplerine bir süre direndikten sonra gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Operasyonun yapıldığı daire, Kağıthane Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
Cadde üzerinde esnaflık yapan Mehmet Savcı "3. katta 100 kilogramdan fazla domuz eti çıkarttılar. Polis ve zabıta geldi, evi mühürlediler. Kadını gözaltına alıp gittiler. Etleri zabıta alıp gitti. Moğolistanlılar kalıyordu dairede" dedi.

Görüntü Dökümü
----------------------
-Temizlik işçilerinden görüntü
-Apartmandan detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Polis aracından detay görüntü
-Dairenin dışından görüntü
-Dairede bulunan kadının polisler tarafından polis aracına bindirilmesi
-Polis aracının gidişi
-Daire kapısının mühürlü olması
-Mehmet Savcı ile röportaj
-Genel ve yakın detaylar



Kağıthane, Zabıta, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da İranlı sahte polisler turistleri soydu
İran'lı sahte polisler, saunanın içinde böyle yakalandı Araç içerisinde sigara cezası kesilen sürücüden tepki: Sigarama karışmasınlar Dumansız Araç projesinin ilk gününde en çok cezayı Kocaeli ödedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 11:07:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de domuz eti operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]