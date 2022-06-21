KAĞITHANE'DE, DONDURMACIDA SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI - Son Dakika
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KAĞITHANE'DE, DONDURMACIDA SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI

21.06.2022 23:52
KAĞITHANE'DE, DONDURMACIDA SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI

KAĞITHANE'de, yüzü maskeli 2 kişinin dondurmacıda gerçekleştirdiği silahlı saldırıda biri çocuk 2 kişi yaralandı.

KAĞITHANE'de, yüzü maskeli 2 kişinin dondurmacıda gerçekleştirdiği silahlı saldırıda biri çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Örnektepe Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yüzü maskeli 2 kişi, cadde üzerindeki bir dondurmacının önüne gelerek bir süre etrafı kontrol etti. Kimliği henüz belirlenemeyen kişilerden biri dondurmacıya girerek, o sırada iş yeri sahibiyle sohbet eden Aşkın Ş.'ye ateş etmeye başladı. Bu sırada, müşteriler kurşunların hedefi olmamak için kendilerini yere attı. Saldırıda, Aşkın Ş.(20) ile seken kurşunlardan birinin isabet ettiği iş yeri sahibinin oğlu Taha G.(11) yaralandı.

Saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık görevlilerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavileri yapılan Aşkın Ş.'nin bacağından, Taha G.'nin ise kolundan hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Polis, saldırganların yakalanması için çalışmalara başladı.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etibank Caddesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE, DONDURMACIDA SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAĞITHANE'DE, DONDURMACIDA SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI - Son Dakika
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