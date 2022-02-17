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Kağıthane'de Dünya Kediler Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Kağıthane'de Dünya Kediler Günü etkinliği düzenlendi

17.02.2022 12:24

Kağıthane Belediyesi 17 Şubat Dünya Kediler Günü'ne özel olarak; barınaktan sahiplenilen kedileri ücretsiz muayene ve tedavi etti.

Kağıthane Belediyesi 17 Şubat Dünya Kediler Günü'ne özel olarak; barınaktan sahiplenilen kedileri ücretsiz muayene ve tedavi etti. 'Hayvanları satın almayın, sahiplenin' mesajının verildiği programda vatandaşlar, hayvan sahiplendikten sonra hayatlarındaki değişimleri anlattı.

Her yıl 17 Şubat'ta çeşitli etkinlikliklerle dikkat çekilen Dünya Kediler Günü'nde Kağıthane Belediyesi barınaktan sahiplenilen kedileri ücretsiz muayene ve tedavi etti. Yanı sıra hayvan sahiplenen hayvanseverlere yaş ve kuru mama ile mama kapları hediye edildi. Belediye ekipleri ayrıca şehirdeki 250 farklı noktaya mama ve kedi evleri dağıttı.

Kağıthane Belediyesi son 3 yılda 140 sokak hayvanını sahiplendirdiğini açıkladı. Sokakta yavru veya yaralı halde bulunan hayvanlar; Kağıthane Belediyesi'nin veterinerlik bölümüne getirilip gerekli tedavileri yapıldıktan sonra sahiplendiriliyor.

'KANSER HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE KEDİM LEYLA BANA GÜÇ VERDİ'

Bir sene meme kanseriyle mücadele eden 49 yaşındaki Sultan Yıldız kanseri hayvan sevgisiyle yendiğini söyleyerek şöyle konuştu:

'Kağıthane Belediyesi Veterinerlik Bölümü'nden hayvan sahiplendim. Sahiplendiğim kediyi evden atmışlar. Kedime Leyla ismini verdim. Bir sene meme kanseriyle mücadele ettim. Çok ağrılı günlerim oldu. Zor günleri kedim Leyla ile atlattım. Kedim bana müthiş bir dayanma gücü verdi. Beni hayata bağladı. Beni Kedim Leyla'yı eve alarak hayata bağladı Kedim de beni hayata bağladı. Hayvan sevgisi gerçekten çok güzel bir duygu.'

'HAYVAN SEVGİSİYLE REHABİLİTE OLACAĞIMI SÖYLEDİ'

Doktorunun da hayvan sever biri olduğunu söyleyen Yıldız, 'Hasta olduğum süreçte doktoruma danıştım. Hayvan sevgisiyle rehabilite olacağımı söyledi. Bana tedavi olacağını söyledi. Sadece koklamam gerektiğini ve dışkısından uzak durmamı söyledi. Pet Shoplardan satın almak yerine barınaklardan sahiplensinler' dedi.

'EVE HUZUR GETİRDİ'

Sahiplendiği hayvanı tedavi ettirmek için Kağıthane Belediyesi'nin veterinerlik bölümüne getiren Zeynep Keskin, 'Kedimiz eve huzur getirdi. Hayvanları petshop'tan almak yerine sahiplenmek gerekiyor. Kedim araba egzozuna girmişti. Çok korkmuştu. Kedimi hemen alıp, Kağıthane Belediyesi'nin Veterinerlik Bölümüne getirdim. Tedavisini yaptılar' ifadelerini kullandı.

'İYİ ŞARTLARDA YAŞAMAYA HAKLARI VAR'

İmkanı olan herkesin hayvan sahiplenmesi gerektiğini söyleyen Cennet Demir ise ' Kedim Şanslı ilk deneyimin oldu. Sokaktan bir hayvan sahiplenmiş gibi değil, evlat sahiplenmiş gibi hissediyorum. Ailemdeki diğer fertlerden bir farkı yok. Kesinlikle satın alınmamalı ve sahiplenilmesi gerekiyor. Sokakta yardıma muhtaç olan çok hayvan var. En az bizim kadar iyi şartlarda yaşamaya hakları olduğunu düşünüyorum' şeklinde konuştu.

Kağıthane'de Dünya Kediler Günü etkinliği düzenlendi
Kağıthane'de Dünya Kediler Günü etkinliği düzenlendi
Kağıthane'de Dünya Kediler Günü etkinliği düzenlendi

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Kağıthane, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kağıthane'de Dünya Kediler Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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