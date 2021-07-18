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Kağıthane'de durak krizi! Durak dışında inmek istedi, şoför kabul etmeyince önce kendisi sonra çocukları saldırdı - Son Dakika

Kağıthane'de durak krizi! Durak dışında inmek istedi, şoför kabul etmeyince önce kendisi sonra çocukları saldırdı

18.07.2021 14:21
Kağıthane'de durak krizi! Durak dışında inmek istedi, şoför kabul etmeyince önce kendisi sonra çocukları saldırdı, System.String[]

Kağıthane'de durak dışında inmek isteyen yolcu, otobüs şoförünün yasak olduğunu söylemesi üzerine yolcu otobüs şoförüne saldırdı. Bununla yetinmeyen saldırgan, son durakta inip çocuklarını yanına alarak şoföre kesici aletlerle bir kez daha saldırdı. Olayın ardından yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Otobüs şoförlüğü yapan D.Ü.Ö., 17 Temmuz'da saat 19.30 sıralarında Kağıthane Altınay Caddesi üzerinde otobüsle seyir halindeydi. Edinilen bilgiye göre E.Ö. isimli şahıs durak dışı alanda kendisini indirmesini istedi ve otobüs şoförü D.Ü.Ö. durak dışı yolcu indirilmesinin yasak olduğunu söyleyerek kabul etmedi.

ÇOCUKLARIYLA İKİNCİ KEZ SALDIRDI

Bu nedenle E.Ö. isimli şahsın, otobüs şoförüne karşı küfürler ve tehditler savurarak, şoför kabinini yumrukladığı öğrenildi. Bununla da yetinmeyen E.Ö. son durakta indikten 15 dakika kadar sonra biri kız olan M.T.Ö., E.Ö. ve K.Ö. isimli çocuklarıyla ellerinde kesici aletler ile D.Ü.Ö. isimli şahsa saldırdı.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

Olay sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde konu ile ilgili şahıslar yakalandı. Şüpheliler hakkında "Kasten Yaralama", "Hakaret" suçlarından adli işlem yapıldı.

Kağıthane'de durak krizi! Durak dışında inmek istedi, şoför kabul etmeyince önce kendisi sonra çocukları saldırdı

Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de durak krizi! Durak dışında inmek istedi, şoför kabul etmeyince önce kendisi sonra çocukları saldırdı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Kağıthane'de durak krizi! Durak dışında inmek istedi, şoför kabul etmeyince önce kendisi sonra çocukları saldırdı - Son Dakika
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