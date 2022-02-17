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KAĞITHANE'DE DURDURULAN ŞÜPHELİ POLİS ARAMA YAPARKEN KAÇTI - Son Dakika

KAĞITHANE'DE DURDURULAN ŞÜPHELİ POLİS ARAMA YAPARKEN KAÇTI

17.02.2022 09:45

KAĞITHANE'de durdurulan bir şüpheli, polisin arama yaptığı sırada koşarak hızla kaçtı.

KAĞITHANE'de durdurulan bir şüpheli, polisin arama yaptığı sırada koşarak hızla kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 01.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi Ergün Sokak'ta şüphe üzerine durdurdukları bir araçtaki 3 kişi ile yoldan geçen bir kişiye kimliklerini sordu. Şüphelilerin üst araması da yapıldı. Bu sırada şüphelilerden biri hızla koşarak kaçtı. Bir polis de peşinden koştu ancak şüpheli kayıplara karıştı.

Kaçan şüpheli bir gün sonra Kağıthane Sokullu Caddesi'nde yakalandı.

Adının Cem Özmen olduğu belirlenen şüphelinin, "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan mahkemece verilmiş para cezası olduğu öğrenildi. 300 TL cezası nedeniyle arandığı belirlenen Cem Özmen'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

KAĞITHANE'DE DURDURULAN ŞÜPHELİ POLİS ARAMA YAPARKEN KAÇTI
KAĞITHANE'DE DURDURULAN ŞÜPHELİ POLİS ARAMA YAPARKEN KAÇTI
KAĞITHANE'DE DURDURULAN ŞÜPHELİ POLİS ARAMA YAPARKEN KAÇTI
KAĞITHANE'DE DURDURULAN ŞÜPHELİ POLİS ARAMA YAPARKEN KAÇTI
KAĞITHANE'DE DURDURULAN ŞÜPHELİ POLİS ARAMA YAPARKEN KAÇTI

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Emniyet Müdürlüğü, Kağıthane, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE DURDURULAN ŞÜPHELİ POLİS ARAMA YAPARKEN KAÇTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAĞITHANE'DE DURDURULAN ŞÜPHELİ POLİS ARAMA YAPARKEN KAÇTI - Son Dakika
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