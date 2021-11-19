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Kağıthane'de "Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi" açıldı - Son Dakika

Kağıthane'de "Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi" açıldı

19.11.2021 13:54

Kağıthane'de "Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi" açıldı Kağıthane Belediyesi tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında "Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi"nin açılışı yapıldı.

Kağıthane'de "Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi" açıldı

İSTANBUL - Kağıthane Belediyesi tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında "Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi"nin açılışı yapıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, açılan merkezden ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek.

Kağıthane Belediyesi tarafından Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde "Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi"nin açılışı yapıldı. İhtiyaç sahiplerinin yararlanabileceği gıda, temizlik, bebek bakım, ayakkabı ve oyuncaktan oluşan birçok çeşide ücretsiz bir şekilde sahip olabilecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlar alışverişlerini içerisinde puanların yüklendiği kartlar ile ücretsiz bir şekilde alışveriş yapabilecek. Dağıtılan kartlarda her üç ayda bir puan yüklemesi yapılacak.

Açılışa katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'e teşekkür ederek Kağıthanelilere hayırlı olsun dileklerini iletti. Açılan merkezin içinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek her şeyin olduğunu dile getiren Sayan, "Başkanımız Kağıthaneli bütün hemşerilerimizi düşünerek çok güzel bir sosyal market hazırlamış onun açılışını gerçekleştirdik. Tüm Kağıthaneli hemşerilerimize hayırlı olsun. Bebek, kadın, çocuk hem giyim anlamında hem de ev ihtiyaçlarında her şey var. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın devlet yanında. Belediyelerimiz de el uzatıyor. Gönül Belediyeciliğin en güzel hizmetini yapan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Gıdadan giyime bebekten çocuğa tüm ihtiyaç sahiplerinin kolaylıkla alışveriş yapabilme fırsatı sunduklarını ifade eden Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin şöyle konuştu:

"Kağıthane'mize hayırlı olsun. Yeni bir haftaya yeni açılışlarla devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta da inşallah otopark ve pazar yerinin temel atma törenini yapacağız. Kağıthaneli ihtiyaç sahibi hemşerilerimiz de sosyal marketimizden her türlü ihtiyaçlarını karşılamış olacaklar. Temizlik ürünleri, kahvaltılık ürünler, çikolatasına kadar çocuklarımızın da faydalanabileceği birçok ürün var. Üst katımız da da mağazamız var. Bu mağazadan da çocuklarımız gençlerimiz de rahat bir şekilde giyinme fırsatı olacak. Burada para geçmiyor. Kart sistemi yaptık. Kartlara puan yükleme sistemiyle vatandaşlarımıza marketten alışveriş yapma fırsatı sunuyoruz."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise "Vatandaşlar parayla değil sevgiyle ödeme yapacaklar. Hayat Paylaşarak Güzelleşir ve ömür kazanınca anlam paylaşır düşüncesini en güzel gösteren hizmetlerimizden bir tanesi AK Partili Belediyelerimiz birçok alanda gönlüne dokunan insana dokunan kadınımızı çocuğumuzu gencimizi özne kılan faaliyetleri gerçekleştiriyorlar. Kağıthaneli hemşerilerimizin belli alanlardaki ihtiyaçlarını paralarla değil de gönüllerindeki puanlarla, sevgilerle ödeyebilecekleri bir marketin açılışını gerçekleştirdik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kağıthane'de Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi açıldı
Kağıthane'de Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi açıldı
Kağıthane'de Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi açıldı
Kağıthane'de Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi açıldı
Kağıthane'de Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi açıldı
Kağıthane'de Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi açıldı
Kağıthane'de Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi açıldı

Kağıthane, İstanbul, AK Parti, Bebek, Genel, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kağıthane'de 'Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi' açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kağıthane'de "Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi" açıldı - Son Dakika
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