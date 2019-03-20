Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Elektrik Direğinde Korkutan Yangın

Kağıthane'de Elektrik Direğinde Korkutan Yangın

1 saat önce

Kağıthane'de sokak üzerinde bulunan bir elektrik direğinde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Kağıthane'de Elektrik Direğinde Korkutan Yangın, System.String[]
Kağıthane'de sokak üzerinde bulunan bir elektrik direğinde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi Hudut Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan elektrik direğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle mahallede panik yaşandı. Vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tedbir amaçlı elektrikleri kesti. Ardından itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının kontrol altına alınmasıyla mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

Öte yandan bazı vatandaşların söndürme çalışmalarını cep telefonu kameralarıyla görüntülemesi dikkat çekti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:03 Kaynak: İHA

İtfaiye, Hürriyet Mahallesi, Kağıthane, 3. Sayfa
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