Kağıthane'de Elektrik Direğinde Korkutan Yangın
1 saat önce
Kağıthane'de sokak üzerinde bulunan bir elektrik direğinde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.
Kağıthane
'de sokak üzerinde bulunan bir elektrik direğinde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.
Olay, saat 21.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi
Hudut Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan elektrik direğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle mahallede panik yaşandı. Vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tedbir amaçlı elektrikleri kesti. Ardından itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının kontrol altına alınmasıyla mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.
Öte yandan bazı vatandaşların söndürme çalışmalarını cep telefonu kameralarıyla görüntülemesi dikkat çekti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:03 Kaynak: İHA
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