Kağıthane'de, Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi faaliyetlerine başlandı - Son Dakika
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Kağıthane'de, Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi faaliyetlerine başlandı

17.02.2022 14:56
Kağıthane'de, Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi faaliyetlerine başlandı

Merkez Mahallesi'nde bulunan Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi'nde 30 engelli 08.30-17.00 saatleri arasında çeşitli etkinliklere katılarak hem eğleniyor hem de sosyal ve sanatsal beceriler ediniyorlar.

Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi'nderesim, müzik, drama ve ebrudersleri ücretsiz olarak veriliyor. Alanında uzman 4 özel eğitim ve 4 branş eğitmeni tarafından verilen eğitimlerden 18 yaş ve üzeri engelli bireyler yararlanıyor. Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi'nde bir adet çok amaçlı salon, el sanatları, müzik, mutfakve resim atölyeleri ve derslikler yer alıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin proje ile ilgili olarak; '' Özellikle engelli ebeveynlerinin hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştırmak ve engellilerin sosyal hayata daha aktif katılmasını sağlamak amacıyla merkezimizde faaliyetlere başladık. Ailelerimiz çocuklarını buraya gönül rahatlığı ile bırakabiliyor. Bu sayede gün içinde kendilerine de zaman ayırabiliyorlar.'' diye konuştu.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Kağıthane'de, Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi faaliyetlerine başlandı - Son Dakika

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