Kağıthane'de erkek arkadaşını silahla öldüren kadının 18 yıla kadar hapsi istendi

Kağıthane'de erkek arkadaşı Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım'ı silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Gizem Erdoğan'ın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi talep edildi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Erdoğan (30) ve avukatı Yunus Emre Ulutürk katıldı.

Maktul Yıldırım'ın (26) ailesi ve avukatlarına bulundukları ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanılan duruşmada tanıkların ifadelerine başvuruldu.

Tanıklardan Yıldırım'ın iş arkadaşı Uzman Çavuş İbrahim B, maktulle arasındaki ilişkiden haberdar olduğunu ancak sanığın ayrıldıklarını ve annesinin bulduğu biriyle sözleneceğini söylediğini anlattı.

Gemide görev yaptıkları için maktulün sürekli evde bulunmadığını dile getiren tanık, bazen alkolü fazla kaçırsa da iş arkadaşının şiddete eğiliminin olmadığını öne sürdü.

Maktulün işe başladığından beri silahını yanından ayırmadığını belirten tanık, "O gün silahını evde bırakması benim aklımda her zaman bir soru işaretidir." ifadesini kullandı.

İfadelerin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkla maktulün internet ortamında tanıştığını, İstanbul'da birlikte yaşadıklarını, aralarında geçimsizlik olduğunu belirtti.

Olay günü birlikte kaldıkları dairenin dış kapısından gelen sesleri duyan sanığın, maktulün kapıyı açmaya çalıştığını fark ettiği, ona ait evdeki silahı alarak kapıyı açtığı, ateş ettiği Yıldırım'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anlatıldı.

Mütalaada, dosya kapsamına göre sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, sanık Erdoğan'ın tutukluluk halinin devamına ve taraflara süre verilmesine hükmetti.

Bazı tanıkların bir sonraki duruşmada dinlenilmesi için gerekli yazışmaların yapılmasını kararlaştıran heyet, maktulün cep telefonundaki fotoğraf arşivinin incelenmesine karar verdi.

Duruşmaya 6 Eylül'de devam edilecek.

Olayın geçmişi

Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde 5 Temmuz 2021 akşam saatlerinde Gizem Erdoğan, tabancasını aldığı Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım'ı ateş ederek yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. İddianamede, sanık Gizem Erdoğan'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyordu.