Kağıthane'de erkek arkadaşını silahla öldüren kadının 18 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kağıthane'de erkek arkadaşını silahla öldüren kadının 18 yıla kadar hapsi istendi

10.06.2022 11:13
Kağıthane'de erkek arkadaşını silahla öldüren kadının 18 yıla kadar hapsi istendi

Kağıthane'de erkek arkadaşı Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım'ı silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Gizem Erdoğan'ın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi talep edildi.

Kağıthane'de erkek arkadaşı Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım'ı silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Gizem Erdoğan'ın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi talep edildi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Erdoğan (30) ve avukatı Yunus Emre Ulutürk katıldı.

Maktul Yıldırım'ın (26) ailesi ve avukatlarına bulundukları ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanılan duruşmada tanıkların ifadelerine başvuruldu.

Tanıklardan Yıldırım'ın iş arkadaşı Uzman Çavuş İbrahim B, maktulle arasındaki ilişkiden haberdar olduğunu ancak sanığın ayrıldıklarını ve annesinin bulduğu biriyle sözleneceğini söylediğini anlattı.

Gemide görev yaptıkları için maktulün sürekli evde bulunmadığını dile getiren tanık, bazen alkolü fazla kaçırsa da iş arkadaşının şiddete eğiliminin olmadığını öne sürdü.

Maktulün işe başladığından beri silahını yanından ayırmadığını belirten tanık, "O gün silahını evde bırakması benim aklımda her zaman bir soru işaretidir." ifadesini kullandı.

İfadelerin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkla maktulün internet ortamında tanıştığını, İstanbul'da birlikte yaşadıklarını, aralarında geçimsizlik olduğunu belirtti.

Olay günü birlikte kaldıkları dairenin dış kapısından gelen sesleri duyan sanığın, maktulün kapıyı açmaya çalıştığını fark ettiği, ona ait evdeki silahı alarak kapıyı açtığı, ateş ettiği Yıldırım'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anlatıldı.

Mütalaada, dosya kapsamına göre sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, sanık Erdoğan'ın tutukluluk halinin devamına ve taraflara süre verilmesine hükmetti.

Bazı tanıkların bir sonraki duruşmada dinlenilmesi için gerekli yazışmaların yapılmasını kararlaştıran heyet, maktulün cep telefonundaki fotoğraf arşivinin incelenmesine karar verdi.

Duruşmaya 6 Eylül'de devam edilecek.

Olayın geçmişi

Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde 5 Temmuz 2021 akşam saatlerinde Gizem Erdoğan, tabancasını aldığı Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım'ı ateş ederek yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. İddianamede, sanık Gizem Erdoğan'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyordu.

YORUMLAR
500
Uzman çavuşu vurarak öldüren nişanlısına 18 yıla kadar hapis talebi Uzman çavuşu vurarak öldüren nişanlısına 18 yıla kadar hapis talebi CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Lagün Kitap Günleri'nde Küçükçekmecelilerle Buluştu CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Lagün Kitap Günleri'nde Küçükçekmecelilerle Buluştu
Kaynak: AA

Yunus Emre, Kağıthane, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de erkek arkadaşını silahla öldüren kadının 18 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:10 Ekonomik adımların açıklamasından sonra düşen dolar, tekrar yükselerek 17,21 seviyelerinde işlem görüyor
11:09 Bursa'da et işleme tesisinde hijyen kurallarını hiçe sayan görüntüler! 3 ton et yerden toplandı işletmeye 51 bin 200 lira ceza kesildi
11:04 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3'ü kanser olmak üzere 83 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
10:51 Bangladeş'te şaşkınlık yaratan kavga! Taş ve tuğlalarla 'Brezilya mı daha iyi Arjantin mi?' sorusuna cevap aradılar
10:48 Benzin ve otogaza büyük zam! Bu gece yarısından sonra benzin 2,18 lira, otogaz ise 54 kuruş zamlanabilir
10:35 Tolga Akış ile boşanma kararı alan Zeynep Bastık'tan açıklama: Boşanıyoruz ama birbirimizin hayatından çıkmayacağız, aile kalmaya devam edeceğiz
10:34 Meksika'da 7 kişinin cesedi işkence yapılıp otoyola atılmış!
10:31 Geçen sene nikah masasına oturan Zeynep Bastık ile Tolga Akış boşanıyor
10:30 TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı nisan ayında 65 bin kişi artarak yüzde 11,3 oldu
10:07 Fener'e bir Portekizli daha! Galatasaray'ın da istediği Mario Branco Fener'in yeni sportif direktörü olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 11:18:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kağıthane'de erkek arkadaşını silahla öldüren kadının 18 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement