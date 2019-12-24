Kağıthane'de eşini vuran zanlının cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de eşini vuran zanlının cesedi bulundu - Son Dakika

Kağıthane'de eşini vuran zanlının cesedi bulundu

6 saat önce

Kağıthane'de boşanma aşamasındaki eşinin iş yerine gelerek vuran zanlının intihar ettiği ortaya çıktı.

Kağıthane'de eşini vuran zanlının cesedi bulundu, System.String[]

Kağıthane'de boşanma aşamasındaki eşinin iş yerine gelerek vuran zanlının intihar ettiği ortaya çıktı.


Kağıthane Seyrantepe Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde boşanma aşamasındaki eşi Öznur E.'nin çalıştığı iş yerine gelen Yasin E., kurşun yağdırmış, ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılmıştı. Öfkeli koca Yasin E.'nin olay yerinin birkaç sokak aşağısında boş bir arazide eşini vurduğu silahla intihar ettiği ortaya çıktı.


Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, boş arazide Yasin E.'nin cesedi ile karşılaştı. Polis Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çevredeki araştırması sürüyor. - İSTANBUL

Seyrantepe Mahallesi, Kağıthane, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu
Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı Eve dönmeyen doktorun eşi, kömürlükte korkunç manzarayla karşılaştı

Son Dakika Haberleri
00:20 Her satırı iğrenç! Ormanlık alanda, köpeğe cinsel istismar uygularken yakalandı - Son Dakika Haber
00:18 24 Aralık 2019 Haberleri - Son Dakika Haber
00:17 Popülerliğiyle Ülkemize de Gelen Fotoğraf Paylaşma Akımı The Body/The Face'den 11 Görsel - Son Dakika Haber
00:10 Kuşadası'nda motor hırsızlığı kameraya yansıdı - Son Dakika Haber
23:51 Ordu'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor - Son Dakika Haber
22:45 Eve dönmeyen doktorun eşi, kömürlükte korkunç manzarayla karşılaştı - Son Dakika Haber
22:28 Esed rejimi: Değişken politikaları nedeniyle YPG'yle diyaloğu durdurduk - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 00:25:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kağıthane'de eşini vuran zanlının cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]