Kağıthane'de eşini vuran zanlının cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kağıthane'de eşini vuran zanlının cesedi bulundu - Son Dakika

Kağıthane'de eşini vuran zanlının cesedi bulundu

6 saat önce

Kağıthane'de boşanma aşamasındaki eşinin iş yerine gelerek vuran zanlının intihar ettiği ortaya çıktı.

Kağıthane'de eşini vuran zanlının cesedi bulundu, System.String[]

Kağıthane'de boşanma aşamasındaki eşinin iş yerine gelerek vuran zanlının intihar ettiği ortaya çıktı.

Kağıthane Seyrantepe Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde boşanma aşamasındaki eşi Öznur E.'nin çalıştığı iş yerine gelen Yasin E., kurşun yağdırmış, ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılmıştı. Öfkeli koca Yasin E.'nin olay yerinin birkaç sokak aşağısında boş bir arazide eşini vurduğu silahla intihar ettiği ortaya çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, boş arazide Yasin E.'nin cesedi ile karşılaştı. Polis Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çevredeki araştırması sürüyor.

(Yunus Emre Şeker/İHA)

Seyrantepe Mahallesi, Kağıthane, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:45 Kaynak: İHA
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