Kayınpederine sopayla saldırdıktan sonra aracıyla çarpan eski damadın saçtığı dehşet kameralara yansıdı

Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde önceki ay meydana gelen olayda, Vural Ç.'nin boşandığı ilk eşinin kızı olan Büşra C., eşi Umut C.'ye boşanma davası açmıştı. Mahkeme günü Vural Ç., üvey kızı Büşra C.'yi adliyeye götürmüştü. Bunu öğrenen Umut C., eski kayınpederi Vural Ç. ile tartışmıştı. Bu sebeple kayınpederi Vural Ç.'ye husumet besleyen Umut C.'nin tehditlere başlaması üzerine Vural Ç., eski damadı hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

ÖNCE SOPAYLA SALDIRDI SONRA ARAÇLA ÇARPTI

Tehditlerini sürdüren eski damat Umut C., eski kayınpederi Vural Ç. ile yaşadığı tartışma sonrası aracıyla sokağa gelmişti. Burada Vural Ç.'nin park halindeki aracına sopayla vurarak zarar veren Umut C. bir süre sonra aracıyla gelerek mahallede adeta terör estirmişti. Sokak üzerinde aracıyla bir aşağı bir yukarı giden Umut C., eski kayınpederinin park halindeki aracına defalarca çarpıp kullanılamaz hale getirmişti. Olayın ardından Umut C. ardından aracına binerek kaçmıştı. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise kameralara anbean yansımıştı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan o anları ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, eski damat elinde sopayla gelerek park halindeki aracın camlarını ve farlarını kırıyor. Şahıs ardından yürüyerek uzaklaşıyor. Bir süre sonra aracıyla gelen şahsı, park halindeki otomobile çarpıyor. Sokak üzerinde gidip gelen şahıs, defalarca araca vurarak uzaklaşıyor. Panik yaşayan mahalleli ise sokağa dökülüyor.

SALDIRGAN DAMAT YAKALANMIŞTI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilmişti. Ekiplerin incelemesi sonrasında Vural Ç., eski damadından şikayetçi olmuştu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Umut C.'yi yaptığı çalışmalar sonucunda kıskıvrak yakalamıştı. Gözaltına aşınan şahıs, emniyette ifadesinin alınması ve "mala zarar verme" suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.