Kayınpederine sopayla saldırdıktan sonra aracıyla çarpan eski damadın saçtığı dehşet kameralara yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayınpederine sopayla saldırdıktan sonra aracıyla çarpan eski damadın saçtığı dehşet kameralara yansıdı

03.05.2023 12:05

İstanbul Kağıthane'de eski damadın boşanma aşamasındaki eşini mahkemeye götürdüğü için kayınpederinin aracına saldırdığı anların güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, şahsın sopayla araca vurduğu, bir süre sonra da kendi aracıyla defalarca çarptığı görüldü.

Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde önceki ay meydana gelen olayda, Vural Ç.'nin boşandığı ilk eşinin kızı olan Büşra C., eşi Umut C.'ye boşanma davası açmıştı. Mahkeme günü Vural Ç., üvey kızı Büşra C.'yi adliyeye götürmüştü. Bunu öğrenen Umut C., eski kayınpederi Vural Ç. ile tartışmıştı. Bu sebeple kayınpederi Vural Ç.'ye husumet besleyen Umut C.'nin tehditlere başlaması üzerine Vural Ç., eski damadı hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

ÖNCE SOPAYLA SALDIRDI SONRA ARAÇLA ÇARPTI

Tehditlerini sürdüren eski damat Umut C., eski kayınpederi Vural Ç. ile yaşadığı tartışma sonrası aracıyla sokağa gelmişti. Burada Vural Ç.'nin park halindeki aracına sopayla vurarak zarar veren Umut C. bir süre sonra aracıyla gelerek mahallede adeta terör estirmişti. Sokak üzerinde aracıyla bir aşağı bir yukarı giden Umut C., eski kayınpederinin park halindeki aracına defalarca çarpıp kullanılamaz hale getirmişti. Olayın ardından Umut C. ardından aracına binerek kaçmıştı. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise kameralara anbean yansımıştı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan o anları ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, eski damat elinde sopayla gelerek park halindeki aracın camlarını ve farlarını kırıyor. Şahıs ardından yürüyerek uzaklaşıyor. Bir süre sonra aracıyla gelen şahsı, park halindeki otomobile çarpıyor. Sokak üzerinde gidip gelen şahıs, defalarca araca vurarak uzaklaşıyor. Panik yaşayan mahalleli ise sokağa dökülüyor.

SALDIRGAN DAMAT YAKALANMIŞTI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilmişti. Ekiplerin incelemesi sonrasında Vural Ç., eski damadından şikayetçi olmuştu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Umut C.'yi yaptığı çalışmalar sonucunda kıskıvrak yakalamıştı. Gözaltına aşınan şahıs, emniyette ifadesinin alınması ve "mala zarar verme" suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Kağıthane, Umut, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayınpederine sopayla saldırdıktan sonra aracıyla çarpan eski damadın saçtığı dehşet kameralara yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
19:39 Kılıçdaroğlu 4 saniyelik bir video paylaştı! "Sebebi Erdoğan" deyip kapattı
19:33 4 saniyelik video yayınlayan Kılıçdaroğlu "Sebebi Erdoğan" deyip kapattı
19:22 Görüntüleri izleyenlerin yürekleri sızladı! İhmalkar şoför yüzünden yaralanan Başantrenör Erdem Can'ın tedavisi 3 hafta sürecek
19:16 Görüntüler yürek sızlattı! Sorumsuz şoför yüzünden yaralanan Başantrenör Erdem Can'ın tedavisi 3 hafta sürecek
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Zigana Tüneli açılışı yapıldı, Gümüşhane-Trabzon arası 1 saatten 30 dakikaya düştü
18:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Zigana Tüneli açıldı: 1 saatlik yol 30 dakikaya düştü
18:19 Kremlin'e yapılan saldırıyla ilgili Ukrayna'dan açıklama geldi: Bilgimiz yok
18:16 Dursun Özbek'ten çok konuşulacak gönderme: Zengin babanın zengin çocuğu buraya oturmadı
18:12 Kremlin'e yapılan saldırıyla ilgili Ukrayna'dan ilk açıklama: Bilgimiz yok
18:08 Dursun Özbek'ten olay gönderme: Zengin babanın zengin çocuğu buraya oturmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2023 19:55:43. #1.11#
SON DAKİKA: Kayınpederine sopayla saldırdıktan sonra aracıyla çarpan eski damadın saçtığı dehşet kameralara yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement