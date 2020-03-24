KAĞITHANE'DE, ETRAFA ATEŞ AÇAN SALDIRGANLAR BEKÇİLERLE ÇATIŞTI: 3 YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE, ETRAFA ATEŞ AÇAN SALDIRGANLAR BEKÇİLERLE ÇATIŞTI: 3 YARALI - Son Dakika

KAĞITHANE'DE, ETRAFA ATEŞ AÇAN SALDIRGANLAR BEKÇİLERLE ÇATIŞTI: 3 YARALI

1 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHAKağıthane'de geçtiğimiz günlerde caddede kavga eden bir kişi, arkadaşları ile birlikte iki otomobille aynı caddeye gelerek rastgele ateş etmeye başladı.

KAĞITHANE'DE, ETRAFA ATEŞ AÇAN SALDIRGANLAR BEKÇİLERLE ÇATIŞTI: 3 YARALI, System.String[]

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Kağıthane'de geçtiğimiz günlerde caddede kavga eden bir kişi, arkadaşları ile birlikte iki otomobille aynı caddeye gelerek rastgele ateş etmeye başladı. Gece bekçilerinin olaya müdahale etmesiyle, grup ile bekçiler arasında kısa süreli çatışma yaşandı. 3 kişinin yaralandığı çatışmanın ardından saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Olay saat 00: 00 sıralarında Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, geçtiğimiz günlerde otomobili ile caddeye ters yönden gelen ve bir kişinin yaralanmasına neden olan bir kişi ile caddede oturanlar arasında kavga çıktı. Olay yerinen ayrılan saldırgan daha sonra caddeye gelerek etrafa kurşun yağdırdı. Bu gece ise arkadaşları ile birlikte iki otomobille caddeye gelen saldırganlar ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.

GECE BEKÇİLERİ İLE ÇATIŞTILAR

Silah sesleri üzerine olay yerine yakın olan gece bekçileri ile saldırganlarla kısa süreli çatışma yaşandı. Çatışmanın ardından saldırganlar olay yerinden kaçtı.

300 METRE ALAN ÇEMBERE ALINDI

Çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 300 metre alanı güvenlik şeridi ile kapattı. Ekiplerin boş kovanların olduğu yerleri işaretlemesi ile çatışmanın şiddeti ortaya çıktı. Olay yerinde yapılan incelemelerde onlarca boş kovan bulundu.

SALDIRIDA 3 KİŞİ YARALANDI

Saldırı sırasında caddede bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi özel araçlarla hastaneye kaldırılırken, bir kişi ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Çatışma sırasında bir çok dükkan ve mağaza isabet alırken, caddede park halinde bulunan otomobillerde de kurşun deliklerinin olduğu görüldü. Olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü

----------------

-Olay yeri

-Yerde oturan yaralı

-Yaralının ambulansa bindirilmesi

- Polis ekiplerinin çalışması

-Yerdeki boş kovanlar

-Toplanan vatandaşlar

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-İsabet alan otomobil

-Genel ve detay görüntüler


Kağıthane, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:37 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi süresiz olarak ertelendi
Yatsı ezanından sonra camilerden dua edildi İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu         
16:34
Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı         
15:12
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi         
12:56
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı         
11:15
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü         
11:04
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum         
10:07
"En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın         
10:06
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor         
09:49
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri         
08:31
Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi         
08:10
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti         
07:33
Falcao: Beni Arda Turan ikna etti Falcao: Beni Arda Turan ikna etti         
21:40
Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu         
16:11
Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım         
13:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 02:39:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KAĞITHANE'DE, ETRAFA ATEŞ AÇAN SALDIRGANLAR BEKÇİLERLE ÇATIŞTI: 3 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]