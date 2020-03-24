Kağıthane'de, etrafa ateş açan saldırganlar bekçilerle çatıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kağıthane'de, etrafa ateş açan saldırganlar bekçilerle çatıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Kağıthane'de, etrafa ateş açan saldırganlar bekçilerle çatıştı: 3 yaralı

29 dakika önce

KAĞITHANE'de geçtiğimiz günlerde caddede kavga eden bir kişi, arkadaşları ile birlikte iki otomobille aynı caddeye gelerek rastgele ateş etmeye başladı.

Kağıthane'de, etrafa ateş açan saldırganlar bekçilerle çatıştı: 3 yaralı, System.String[]
KAĞITHANE'de geçtiğimiz günlerde caddede kavga eden bir kişi, arkadaşları ile birlikte iki otomobille aynı caddeye gelerek rastgele ateş etmeye başladı. Gece bekçilerinin olaya müdahale etmesiyle, grup ile bekçiler arasında kısa süreli çatışma yaşandı. 3 kişinin yaralandığı çatışmanın ardından saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Olay saat 00: 00 sıralarında Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, geçtiğimiz günlerde otomobili ile caddeye ters yönden gelen ve bir kişinin yaralanmasına neden olan bir kişi ile caddede oturanlar arasında kavga çıktı. Olay yerinen ayrılan saldırgan daha sonra caddeye gelerek etrafa kurşun yağdırdı. Bu gece ise arkadaşları ile birlikte iki otomobille caddeye gelen saldırganlar ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.

GECE BEKÇİLERİ İLE ÇATIŞTILAR

Silah sesleri üzerine olay yerine yakın olan gece bekçileri ile saldırganlarla kısa süreli çatışma yaşandı. Çatışmanın ardından saldırganlar olay yerinden kaçtı.

300 METRE ALAN ÇEMBERE ALINDI

Çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 300 metre alanı güvenlik şeridi ile kapattı. Ekiplerin boş kovanların olduğu yerleri işaretlemesi ile çatışmanın şiddeti ortaya çıktı. Olay yerinde yapılan incelemelerde onlarca boş kovan bulundu.

SALDIRIDA 3 KİŞİ YARALANDI

Saldırı sırasında caddede bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi özel araçlarla hastaneye kaldırılırken, bir kişi ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Çatışma sırasında bir çok dükkan ve mağaza isabet alırken, caddede park halinde bulunan otomobillerde de kurşun deliklerinin olduğu görüldü. Olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.


- İstanbul
Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:09 Kaynak: DHA

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