Kağıthane'de evcil köpeği yaralayan pitbullun sahibine para cezası verildi - Son Dakika

Kağıthane'de evcil köpeğe saldırarak yaralayan pitbullun sahibine 15 bin lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Çeliktepe Mahallesi Üçoklar Sokak'ta Emine T, "chihuahua" cinsi köpeğini parka götürmek üzere evinden çıktı. Bir süre yürüdükten sonra Emine T'nin köpeğine aniden karşılarına çıkan pitbull cinsi köpek saldırdı. Boğuşma sırasında sahibi pitbullu tekme atarak ayırmaya çalıştı. Tasması kopan Emine T'nin köpeği, kaçarak bir aracın altına saklandı.

Daha sonra pitbullun sahibi köpeğini alarak bölgeden uzaklaştı.

Emine T, olayın ardından polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimliğini belirledikleri pitbullun sahibi Emrah O'yu gözaltına aldı. Emrah O'ya "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında 15 bin lira idari para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Emrah O, "mala zarar verme" suçundan adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

Pitbull cinsi köpeğe Kağıthane Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince el konuldu.

Saldırıda yaralanan köpek ise sahibi tarafından veterinere götürüldü.

Pitbullun saldırı anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.