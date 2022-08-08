Cam silerken dengesini kaybeden kadın, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Cam silerken dengesini kaybeden kadın, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

08.08.2022 16:13

İstanbul'da Kağıthane'de 41 yaşındaki Güllü Daldıran, evinin camını sildiği esnada dengesini kaybetmesi sonucu 5. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Kağıthane ilçesinde 41 yaşındaki Güllü Daldıran, öğle saatlerinde evinde temizlik yapmaya başladı. Bir süre sonra pencereye çıkan kadın, camları silmek için uzanmak istedi. O esnada dengesini kaybeden kadın, 5. kattan aşağıya düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Metrelerce yükseklikten düşerek feci şekilde hayatını kaybeden kadın için vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının bedenin yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

Cam silerken 5. kattan düşerek hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürekleri dağladı

CAM SİLERKEN DÜŞMÜŞ

Bunun üzerine polis ekipleri kadının ölümüyle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda görgü şahitlerinin ifadelerine başvuran polis, kadının cam silerken düştüğünü belirledi. Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Güllü Dalkıran, olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cam silerken 5. kattan düşerek hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürekleri dağladı

EŞİNİN SON BAKIŞI YÜREKLERİ DAĞLADI

Öte yandan eşinin öldüğünü haber alan torna satış temsilcisi olan Mehmet Dalkıran, koşarak olay yerine geldi. Eşini o halde gören adam gözyaşlarına boğulurken, yüzünü açıp son bakışı yürekleri dağladı. Kadının, kızı ise yakınına sarılarak "annem" diye ağladı.

Cam silerken 5. kattan düşerek hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürekleri dağladı
Cam silerken 5. kattan düşerek hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürekleri dağladı
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Feci ölüm: Cam silerken düşüp öldü, kocasının son bakışı yürekleri dağladı Feci ölüm: Cam silerken düşüp öldü, kocasının son bakışı yürekleri dağladı KAĞITHANE'DE CAMDAN DÜŞEN 3 ÇOCUK ANNESİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ KAĞITHANE'DE CAMDAN DÜŞEN 3 ÇOCUK ANNESİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Kaynak: İHA

Kağıthane, Güllü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cam silerken dengesini kaybeden kadın, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cam silerken dengesini kaybeden kadın, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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