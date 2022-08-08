Feci ölüm: Cam silerken düşüp öldü, kocasının son bakışı yürekleri dağladı - Son Dakika
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Feci ölüm: Cam silerken düşüp öldü, kocasının son bakışı yürekleri dağladı

08.08.2022 16:44
Feci ölüm: Cam silerken düşüp öldü, kocasının son bakışı yürekleri dağladı

Kağıthane'de evde temizlik yapan 41 yaşındaki kadın, pencereyi sildiği esnada dengesini kaybederek 5. kattan aşağıya düştü.

Kağıthane'de evde temizlik yapan 41 yaşındaki kadın, pencereyi sildiği esnada dengesini kaybederek 5. kattan aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten düşerek feci şekilde hayatını kaybeden, haberi duyup gelen kocasının eşine son bakışı yürekleri dağladı. Kızı ise bir yakınına sarılarak "annem" diye ağladı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 41 yaşındaki Güllü Daldıran, öğle saatlerinde evinde temizlik yapmaya başladı. Bir süre sonra pencereye çıkan kadın, camları silmek için uzanmak istedi. O esnada dengesini kaybeden kadın, 5. kattan aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten düşerek feci şekilde hayatını kaybeden kadın için vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

CAM SİLERKEN 5. KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının bedenin yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri kadının ölümüyle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda görgü şahitlerinin ifadelerine başvuran polis, kadının cam silerken düştüğünü belirledi. Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Güllü Dalkıran, olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EŞİNİN SON BAKIŞI YÜREKLERİ DAĞLADI

Öte yandan eşinin öldüğünü haber alan torna satış temsilcisi olan Mehmet Dalkıran, koşarak olay yerine geldi. Eşini o halde gören adam gözyaşlarına boğulurken, yüzünü açıp son bakışı yürekleri dağladı. Kadının, kızı ise yakınına sarılarak "annem" diye ağladı.

(Doğan Can Cesur - İHA)

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Kaynak: İHA

Kağıthane, Güllü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Feci ölüm: Cam silerken düşüp öldü, kocasının son bakışı yürekleri dağladı - Son Dakika

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