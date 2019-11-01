Son Dakika Haberleri: KAĞITHANE'DE EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

KAĞITHANE'DE EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

6 saat önce

Kağıthane'de girdikleri evden ziynet eşyası ve nakit para çalan 3 şüpheliden biri yakalandı.

KAĞITHANE'DE EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA, System.String[]

Kağıthane'de girdikleri evden ziynet eşyası ve nakit para çalan 3 şüpheliden biri yakalandı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ederken, şüphelilerin girmeyi planladıkları evlere yönelik keşif yapmaları kameralara yansıdı.

Kağıthane, Talatpaşa Mahallesi Bayındır Sokak'ta 10 Ekim'de meydana gelen olayda 3 şüpheli sabaha karşı girdikleri evden 15 çeyrek altın, 7 gram altın, 200 euro ve 1200 lira nakit para çaldı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, şüphelilerden Oğuzhan T.(20) yakaladı. Şüphelinin şubedeki sorgusunda 34 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli Oğuzhan T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kameralarına yansıyan diğer iki şüphelinin arama çalışmaları devam ise ediyor. Öte yandan şüphelilerin girmeyi planladıkları evlere yönelik keşif yapmaları kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelilerin sokakta yürüdüğü ve keşif yaptığı anlar

(AKTÜEL)

-Şüphelilerin şube çıkışı


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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:46 Kaynak: DHA
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