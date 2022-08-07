Kağıthane'de kapkaç anı kameraya yansıdı: Avukatın evrak çantasını çaldılar - Son Dakika
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Kağıthane'de kapkaç anı kameraya yansıdı: Avukatın evrak çantasını çaldılar

07.08.2022 09:24
Kağıthane'de kapkaç anı kameraya yansıdı: Avukatın evrak çantasını çaldılar

Kağıthane'de evine doğru ilerleyen avukata arkadan yanaşan kapkaççı, avukatın elinde müvekkiline ait evrakların olduğu çantayı çalarak kayıplara karıştı.

Kağıthane'de evine doğru ilerleyen avukata arkadan yanaşan kapkaççı, avukatın elinde müvekkiline ait evrakların olduğu çantayı çalarak kayıplara karıştı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yüzlerce saatlik görüntüler izleyerek titizlikle yürüttüğü çalışma sonucunda tespit edilen zanlı iki kardeş yakalandı.

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, avukat Serkan K. aracıyla evinin bulunduğu sokağa gelerek bir süre aracında evrakları toplamak için uğraştı. Bu sırada aracın durduğunu fark eden kapkaççı, Serkan K.'nın inmesini bekledi. Serkan K. aracından inerek evine doğru ilerlediği sırada harekete geçen kapkaççı, avukatın elindeki evrak dolu çantayı çalarak kaçmaya başladı. Genç avukat ise aracına binerek kapkaççıyı takip etmek istedi. Ancak kapkaççı bir ara sokaktaki merdivenleri kullanarak gözden kayboldu.

Avukatın müvekkiline ait evraklar çalındı

Avukat Serkan K.'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Serkan K.'nin ifadesi doğrultusunda kapkaççının kaçabileceği yönlerdeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan incelemede kapkaççının çaldığı avukatın çantasında ise, bir müvekkiline ait evrakların olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerası görüntülerini titizlikle inceleyen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın kaçış istikametini tespit ederek güvenlik kameralarını inceledi. Zanlının ticari taksi ile Bahçelievler Şirinevler'de bir kokoreççiye gelerek çantayı bıraktığı tespit edildi. Kapkaççı'nın Ahmet Hasan Ö. isimli şahıs olduğunu belirleyen ekipleri, çalışmalarını kokoreççi üzerine yoğunlaştırdı. Ahmet Hasan Ö.'nün bıraktığı çantayı, ertesi gün saat 14.30 gibi kardeşi Mesud Mustafa Ö.'nün gelip aldığını belirlendi. Zanlıların olaydan sonra Adana'ya kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri düzenlenen ortak operasyonla iki kardeşi Adana'da gözaltına aldı.

Avukatın kapkaça uğradığı anlar kamerada

Kağıthane'de avukatın evinin önünde kapkaça uğradığı o anlar ise güvenli kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, avukatın araçtan inerek evine doğru ilerlediği sırada kapkaççının gelip çantayı alarak kaçtığı, avukatın ise aracına doğru gidip kovalamak istediği görülüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Asayiş Büro, Kağıthane, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de kapkaç anı kameraya yansıdı: Avukatın evrak çantasını çaldılar - Son Dakika

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