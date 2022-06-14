KAĞITHANE'DE FACİADAN DÖNÜLDÜ

KAĞITHANE' de yokuş aşağıya kayan hafif ticari araç, kayarak binaya çarptı. Faciadan dönülen olayda evde bulunan üç çocuk hafif yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kağıthane Papatya Sokak üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehdi Milas'ın kullandığı hafif ticari araç direksiyonunun kilitlenmesi nedeniyle yokuş aşağıya kayarak evin duvarına çarptı. Bu sırada evde bulunan üç çocuk hafif yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı üç çocuk, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

ARABAYI AŞAĞIYA DOĞRU TUTAMADIM

Şoför Mehdi Milas "Arabayı aşağıya doğru tutamadım. Dedim arabalara çarpmayalım. Döne döne eve daldım. Kaza sırasında arabada kimse yoktu. Tektim. İşe gidecektim. Başka çarem yoktu. Kontak kilitlendi sağa doğru dönemedim. O sırada sokakta kimse yoktu" dedi.

DEMİRLER OLMASAYDI KÖTÜ ŞEYLER OLABİLİRDİ

Mahalle sakini Cemile Yalçın "Burada demirler olmasaydı daha kötü şeyler olabilirdi. Evde üç çocuk çekyatta oturuyormuş. Demirler olmasaydı çocuklar arabanın altında feci şekilde can verebilirdi. Allah korumuş" diye konuştu.

- İstanbul