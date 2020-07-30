Kağıthane'de film sahnelerini aratmayan motosiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Kağıthane'de film sahnelerini aratmayan motosiklet kazası: 2 yaralı

Kağıthane'de film sahnelerini aratmayan motosiklet kazası: 2 yaralı Otomobil kovaladığı motosikletliye çarptı, kazada motosiklet sürücü viyadükten aşağıya düştü Kağıthane'de bir otomobil ve motosiklet, takip ettiği motosikletliye arkadan çarparak kaza yapmasına neden oldu.

Kağıthane'de film sahnelerini aratmayan motosiklet kazası: 2 yaralı

Otomobil kovaladığı motosikletliye çarptı, kazada motosiklet sürücü viyadükten aşağıya düştü

İSTANBUL - Kağıthane'de bir otomobil ve motosiklet, takip ettiği motosikletliye arkadan çarparak kaza yapmasına neden oldu. Çarpma sonucu motosiklette bulunan bir kişi viyadük üzerinden boşluğa düşerek yaralandı. Kazayı yaptıran otomobil ve motosikletli şahıslar kendi motosikletini bırakarak kaza yaptıkları motosikleti alarak otomobil ile oradan uzaklaştı.

Olay, saat 16: 30 sıralarında Bomonti - Kağıthane Tüneli çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli 2 şahıs tünel çıkışı viyadük üzerinde seyir halinde olduğu esnada arka taraftan başka bir motosiklet ve otomobil gelerek seyir halindeki motosikletlileri kovalamaya başladı. Kovalamaca sonucunda otomobilde bulunan şüpheliler takip ettikleri motosikletlilere çarparak kaza yaptırdı.

Şüpheliler kendi motosikletlerini bırakıp kaza yapan motosikletle kaçtı

Kazanın ardından motosikletliye kaza yaptıran, diğer motosikletli gençler kendilerininkini bırakarak kaza yapan motosikleti alıp olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Motosikletli viyadükteki boşluktan düşerek yaralandı

Otomobilin çarpması sonucu kaza yapan motosikletteki bir kişi yola savrulurken, bir kişi de viyadükteki boşlukta yaklaşık 10 metreden aşağıya düştü. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.

Yola düşen yaralı, arkadaşının viyadükten düştüğünü söyledi

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde müdahale ettiği esnada vatandaşlardan birisi yaralının başında güneşten korumak için şemsiye tuttu. Ekiplerin müdahalesiyle kendine gelen yaralı, arkadaşının viyadükten aşağıya düştüğünü söyledi. Bunun üzerine sağlık ekipleri hemen viyadük altını kontrol etti. Viyadük üzerinden düşen ve yolda bulunan yaralı sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Araç ile çarpıyorlar, sonrasında motosikleti alıp kaçıyorlar"

Kaza sonrası olay yerine gelen bulunan Ahmet İnan, "Kazayı o an görmedim ama o esnada durdum. Çocukla konuştum bilinci yerindeydi. Kullandıkları başka bir motosikletti. Araç çarpıyor ve sonrasında bu motosikleti alıp kaçıyorlar. Muhtemelen hırsızlık. Zaten takip ediyorlar. Eğer motosiklet iyi bir marka ise bunu hep yapıyorlar. Bende eski motorcuyum. Motosikletleri çalmak için hep böyle yaptıkları oluyor. Birisi aşağıya düştü kan revan içerisinde. Motosiklet üzerinde iki kişi vardı. Birisi aşağıya düştü ağır yaralıydı" dedi.

Kağıthane'de film sahnelerini aratmayan motosiklet kazası: 2 yaralı

Motosiklet, Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 06:30

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de film sahnelerini aratmayan motosiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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