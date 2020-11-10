Kağıthane'de forkliftin 9 yaşındaki kıza çarpma anı kamerada - Son Dakika

Kağıthane'de forkliftin 9 yaşındaki kıza çarpma anı kamerada

10.11.2020 15:39

Kağıthane'de bakkaldan çıkan 9 yaşındaki kıza cadde üzerinde ilerleyen forklift çarptı.

Kağıthane'de bakkaldan çıkan 9 yaşındaki kıza cadde üzerinde ilerleyen forklift çarptı. Çarpma sonucu ayağından ve başından yaralanan ve başına 12 dikiş atıldığı öğrenilirken, kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz 2 Ekim Cuma günü saat 16.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Altunay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 9 yaşındaki Meryem Sarıboğa, bakkaldan çıktıktan sonra evine gitmek üzere yola koyuldu. Meryem'e cadde üzerinde seyrettiği esnada bir süre sonra Doğan Ö. idaresindeki trafiğe çıkması yasak olan ve yaklaşık 40 kilometre hız yaptığı iddia edilen forklift iş makinesi çarptı. Ayağının ezilmesi sonucu yere düştükten sonra iş makinesinin demirlerine çarparak yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Meryem Sarıboğa, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına altına alındı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. İfadesi alınan iş makinesi sürücüsü Doğan Ö. ardından serbest bırakıldı.

"ARACA BAKMADAN KENDİNİ YOLA ATIYOR"

Olayla ilgili konuşan Doğan Ö.'nün çalıştığı iş yerinin sahibi Mete Konak, Meryem Sarıboğa'nın babası Çetin ve Mücahide Sarıboğa ile avukatları Seyit Sönmez'in iddialarını yalanladı. Konak, "Eleman işini bitirip normal seyrinde gelirken, çocuk iki aracın arasında yola bakmadan elindeki bir şeylerle meşgul bir şekilde kendini yola atıyor. Yola atlayınca iş makinesinin çarpmasıyla yere düşüyor. Biz gerekenleri yaptık, aldık hastaneye götürdük. Tedavilerini tamamen şirket olarak karşıladık. Taburcu olana kadar tüm masraflarını karşıladık" dedi.

"80 DEĞİL 12 DİKİŞ ATILDI, PLATİNDE TAKILMADI"

Mete Konak, "Maalesef çocuğun babasını yaptırdığı yalan haberleri görüyorsunuz. İş makinesinin çok hızlı geldiğini, sürücünün ehliyetinin olmadığını söylemiş. Şirket bazında ehliyetsiz eleman olmaz o makinenin üstüne çıkamaz. Çocuğun kafasına 80 dikiş atıldığını söylemiş öyle bir şey yok, platin takıldı demiş öyle de bir şey yok. Mağduriyetleri yok bütün masrafları karşılandı. Gerçekte 12 dikiş atılmış, platinde takılmadı. Doktorumuz tüm tedavisini yaptı" ifadelerini kullandı.

"150-300 BİN LİRA ARASINDA BİR RAKAM İSTEDİLER"

Konak, "Çocuğun sigortadan alacağı paradan bahsettiler. Çocuk için 150-300 bin lira arasında bir rakam istediler. Bizde sigortamız olduğundan dolayı ona yanaşmadığımız için kendisi avukatıyla haberlere yalan beyan verdiler. Ancak biz kendilerine her türlü yardımı yaptık" diye konuştu.

-İHA-

Kağıthane'de forkliftin 9 yaşındaki kıza çarpma anı kamerada
Kağıthane'de forkliftin 9 yaşındaki kıza çarpma anı kamerada
Kağıthane'de forkliftin 9 yaşındaki kıza çarpma anı kamerada
Kağıthane'de forkliftin 9 yaşındaki kıza çarpma anı kamerada
Kağıthane'de forkliftin 9 yaşındaki kıza çarpma anı kamerada

Kağıthane, Meryem, Konak, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de forkliftin 9 yaşındaki kıza çarpma anı kamerada - Son Dakika


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