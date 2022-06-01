Fünye ile patlatılan şüpheli paketten yemek çıktı - Son Dakika
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Fünye ile patlatılan şüpheli paketten yemek çıktı

01.06.2022 10:53

İstanbul Kağıthane'de fünye ile patlatılan şüpheli paketten yemek çıktı.

İstanbul Kağıthane'de fünye ile patlatılan şüpheli paketten yemek çıktı.

Edinilen bilgilere göre Sultan Selim Caddesi'nde gece 01.00 sıralarında şüpheli bir paket gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi. Fünye ile kontrollü olarak patlatılan paketten yemek çıktı. Paketin patlatıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

Fünye ile patlatılan şüpheli paketten yemek çıktı
Fünye ile patlatılan şüpheli paketten yemek çıktı
Fünye ile patlatılan şüpheli paketten yemek çıktı
Fünye ile patlatılan şüpheli paketten yemek çıktı
Fünye ile patlatılan şüpheli paketten yemek çıktı

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Kaynak: İHA

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