KAĞITHANE'DE FUTBOL SAHASINDA KILINAN CUMA NAMAZI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Kağıthane'de, Örnektepe Futbol Kulübü'nün futbol sahasında koronavirüs önlemleri uygulanarak ve sosyal mesafe kurallarına uyularak Cuma namazı kılındı.
Kağıthane'de, Örnektepe Futbol Kulübü'nün futbol sahasında koronavirüs önlemleri uygulanarak ve sosyal mesafe kurallarına uyularak Cuma namazı kılındı. Futbol sahasında kılınan Cuma namazı havadan görüntülendi. Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, bugün ikinci Cuma namazı kılındı. Kağıthane Örnektepe'de birçok vatandaş, Cuma namazını kılmak için Örnektepe Futbol Kulübü'nün futbol maçlarını oynadığı Mehmet Akif Ersoy Spor Tesisleri'ndeki sahaya geldi. Tesis girişinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gelen vatandaşların kimlik kontrolünü yapıp çantalarını aradı. Maskesiz gelenlere de tesisin girişinde maske verildi. Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri seccadeleri sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde belirlenen yerlere sererek futbol sahasında Cuma namazı kıldı. Futbol sahasında kılınan Cuma namazı havadan görüntülendi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 03:05 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › KAĞITHANE'DE FUTBOL SAHASINDA KILINAN CUMA NAMAZI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
Son Dakika Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı 45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum Şahan Gökbakar, koronavirüs kaptığı gerekçesiyle işten kovduğu ileri sürülen güvenlik personelinin attığı veda mesajını paylaştı Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi 22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti Yağmalama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı Survivor 2020'nin 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor İkinci kez kolundan sakatlanan Berkay Şahin, maskesini takmakta güçlük çekti Kuaförüm Sensin'de jüri ekibi belli oldu! İşte Bülent Ersoy'a eşlik edecek isimler Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı Ebru Polat takipçilerini uyardı: Dost deyip evinize aldığınız insanlar, kocalarınızı elinizden alırlar