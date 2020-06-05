Kağıthane'de futbol sahasında kılınan Cuma namazı havadan fotoğraflandı - Son Dakika

KAĞITHANE'DE, Örnektepe Futbol Kulübü'nün futbol sahasında koronavirüs önlemleri uygulanarak ve sosyal mesafe kurallarına uyularak Cuma namazı kılındı. Futbol sahasında kılınan Cuma namazı havadan görüntülendi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, bugün ikinci Cuma namazı kılındı. Kağıthane Örnektepe'de birçok vatandaş, Cuma namazını kılmak için Örnektepe Futbol Kulübü'nün futbol maçlarını oynadığı Mehmet Akif Ersoy Spor Tesisleri'ndeki sahaya geldi. Tesis girişinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gelen vatandaşların kimlik kontrolünü yapıp çantalarını aradı. Maskesiz gelenlere de tesisin girişinde maske verildi. Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri seccadeleri sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde belirlenen yerlere sererek futbol sahasında Cuma namazı kıldı. Futbol sahasında kılınan Cuma namazı havadan görüntülendi.

- İstanbul