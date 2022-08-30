İstanbul'da kuyumcu soyma girişiminde yakalanan gaspçı çift linçten zor kurtarıldı - Son Dakika
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İstanbul'da kuyumcu soyma girişiminde yakalanan gaspçı çift linçten zor kurtarıldı

30.08.2022 09:45

Kağıthane ilçesinde gaspçı bir çift gündüz vakti girdiği kuyumcuyu gasbetmeye çalıştı. Kendisine direnen kuyumcuyu önce biber gazı sıkarak ardından da silahın kabzasıyla vurarak yaralayan gaspçılar, altın ve paraları çantaya doldurup kaçmak istedi. Sesleri duyan esnaf gaspçıları tabure, tekme ve yumruklarla döverken polis ekipleri, çifti linç girişiminden kurtararak gözaltına aldı. İşte o anlar...

İstanbul'da öğle saatlerinde cerrahi maskeli biri kadın iki gaspçı müşteriymiş gibi kuyumcuya girdi. Şahıslardan erkek olan gaspçı, kuyumcu Yaşar Güngör'e biber gazı sıkarak etkisiz hale getirmeye çalıştı.

BİBER GAZI SIKIP SALDIRDI

Kuyumcunun direnmesi üzerine gaspçı bu kez de kurusıkı tabancanın kabzasıyla defalarca Güngör'ü yaralayarak etkisiz hale getirdi. Kadın gaspçı ardından tezgahın arkasına geçerek elindeki çantaya ziynet eşyalarını ve paraları doldurdu. Kuyumcudaki sesleri duyan çevredeki esnaf koşarak dükkanın önüne geldi. Dışarıya çıkan gaspçı esnaf tarafından tabure, yumruk ve tekmelerle dövüldü. Soygun anları ve linç girişimi ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

POLİS GASPÇIYI VATANDAŞLARIN ELİNDEN KUTARDI

Olay sürdüğü esnada cadde üzerinde devriye gezen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, anlık müdahaleyle linç girişiminde bulunulan gaspçıyı ve yanındaki kadın gaspçıyı esnafın elinden kurtardı. Gözaltına alınan gaspçı Rıza Ö. ve Hatice D., hastanede sağlık kontrolünden geçirilmeleri sonrasında emniyete götürüldü. Şahısların üst aramalarında ise elektro şok, biber gazı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Para ve altınların bulunduğu çantaya ise el konuldu.

MAĞDUR TABURCU EDİLDİ

Öte yandan burnu kırılan ve başının çeşitli yerlerinden yaralanan Yaşar Güngör ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede kırılan burnuna müdahale de edilen Yaşar Güngör tedavisinin ardından taburcu edildi.

GASPÇI ÇİFT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan ifadeleri alınan çiftin dini nikahlı olduğu ve gaspçılardan Rıza Ö. 'nün emniyette hırsızlık suçundan 2 adet kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette ifadeleri alınarak "yağma-gasp" suçundan adli işlem yapılan çift, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kağıthane, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kuyumcu soyma girişiminde yakalanan gaspçı çift linçten zor kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da kuyumcu soyma girişiminde yakalanan gaspçı çift linçten zor kurtarıldı - Son Dakika
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