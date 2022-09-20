Kağıthane'de Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika
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Kağıthane'de Gaziler Günü kutlandı

20.09.2022 13:36
Kağıthane'de Gaziler Günü kutlandı

Kağıthane Belediyesi her yıl 19 Eylül'de kutlanan Gaziler Günü kapsamında tören düzenledi.

Kağıthane Belediyesi her yıl 19 Eylül'de kutlanan Gaziler Günü kapsamında tören düzenledi. Kağıthane Meydanı'nda çelenk bırakılarak başlayan törene Kaymakam Tahir Şahin, Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, idari ve askeri erkan, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları mensupları, şehit ve gazi dernekleri ve vatandaşlar katıldı.

Meydan'daki törenin ardından etkinlikler Cengizhan Anadolu Lisesi'nde devam etti. Öğrenciler bugüne özel düzenledikleri dinleti ve sergilerle duygulu anlar yaşattı. Gün boyu süren etkinlikler Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in ev sahipliğinde Nurtepe Sosyal Tesisi'nde son buldu. Gaziler ve aileleri onuruna verilen yemekte günün anlamına özel konuşmalar yapıldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin burada yaptığı konuşmada "Ülkemizin ve milletimizin bekası için görev yaparken canlarını ortaya koyarak yürüttükleri mücadele sonunda gazilikle şereflenen sizlere şükranlarımı sunuyorum. Vatan size minnettardır. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını; ahirete intikal eden gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin yaptıkları fedakarlık karşısında devlet olarak bize düşen emanetlerine sahip çıkmaktır. Kağıthanemizi bu emanet bilinciyle en güzel şekilde inşa etmeye gayret ediyoruz. Çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere 500 bine yakın vatandaşımızın hayat şartlarını iyileştirmek adına kentsel dönüşümden sağlığa, çevreden spora, kültür sanata Kağıthane'mizi; ümit ettiğimiz gelecek güzel günlere hazırlıyoruz" dedi.


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VALİ YERLİKAYA'DAN GAZİLERE YEMEK VALİ YERLİKAYA'DAN GAZİLERE YEMEK İstanbul Valisi Yerlikaya, gaziler ve aileleriyle yemekte buluştu Açıklaması İstanbul Valisi Yerlikaya, gaziler ve aileleriyle yemekte buluştu Açıklaması
Kaynak: DHA

19 Eylül Gaziler Günü, Mevlüt Öztekin, Kağıthane, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

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