Biber gazı sıkarak İstanbul'un göbeğinde adam kaçırmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Biber gazı sıkarak İstanbul'un göbeğinde adam kaçırmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

25.08.2022 12:30

Kağıthane'de geçtiğimiz günlerde kiralık araç ile biber gazı sıkıp etkisiz hale getirdikleri adamı kaçırmaya çalışan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kağıthane'de geçtiğimiz günlerde kiralık araç ile biber gazı sıkıp etkisiz hale getirdikleri adamı kaçırmaya çalışan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay 13 Ağustos günü saat 11.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. M.J. (29) isimli kişinin kaçırılmak istendiği bilgisi üzerine olay yerin giden polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde beyanı alınan müşteki M.J. araçla gelen tanımadığı iki şahsın yüzüne biber gazı sıkarak kendisini kaçırmaya çalıştığını, ancak ellerinden kurtulduğunu, olay sonrası kendisine, eğer 30 bin dolar vermezse tekrar geleceklerini belirten bir mesaj geldiğini, aynı şahısların daha önce de zorla para istediklerini beyan etti.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda şahısların kiralık araçla geldikleri, aracı M.M.(20) isimli şahsın kiraladığı tespit edildi. M.M. polis ekipleri tarafından yakalandı. Çalışmaların devamında olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen şahıslardan M.H.A.(22) ve V.H.(26) isimli şahıslar ise bugün gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.

Öte yandan konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Kağıthane, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Biber gazı sıkarak İstanbul'un göbeğinde adam kaçırmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Biber gazı sıkarak İstanbul'un göbeğinde adam kaçırmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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