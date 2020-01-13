Kağıthane'de geleceğin şampiyonları yetişiyor - Son Dakika
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Kağıthane'de geleceğin şampiyonları yetişiyor

6 saat önce

Kağıthane Belediyesi, ilçede sporu yaygınlaştırmak adına hizmete sunduğu spor okullarında 7 bine yakın çocuk ve gence ücretsiz spor eğitimi veriyor.

Kağıthane'de geleceğin şampiyonları yetişiyor, System.String[]

Kağıthane Belediyesi, ilçede sporu yaygınlaştırmak adına hizmete sunduğu spor okullarında 7 bine yakın çocuk ve gence ücretsiz spor eğitimi veriyor.


Türkiye'nin son yıllarda sporda elde ettiği başarılar, spora erken yaşta başlamanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu farkındalıkla Kağıthane Belediyesi, ilçedeki çocuk ve gençlere 22 farklı branşta alanında uzman eğitmenler eşliğinde spor eğitimi veriyor. Kağıthane Belediyesine ait Hamidiye ve Yahya Kemal mahallelerindeki spor tesislerinde hizmet veren spor okullarında çocuk ve gençler hem sosyalleşiyor hem de eğitimler bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlıyor.


"Kimi sanata, kimi teknolojiye, kimi spora meraklı"


Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin spor okullarındaki eğitimleri yerinde inceledi. Göreve başlamadan önce Kağıthanelilere sözünü verdiği 53 proje arasında Sporcuhane Projesi'nin ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Başkan Öztekin, "İlçemizin adını sporla duyurmayı hedefledik. Her bir çocuk ve gencimizin kendine has yeteneklerinin olduğunun farkındayız. Kimi sanata, kimi teknolojiye, kimi spora meraklı. Burada yeteneklerini keşfederek becerilerini geliştirebilecekleri, son derece modern bir ortamda spor yapabiliyorlar. Bu durumdan en çok aileleri memnun çünkü çocukları güvenilir bir ortamda, kötü alışkanlıklardan uzakta, iyi arkadaşlıklar ediniyor, hem de spor yaparak sağlıklı kalıyor. Burada eğitim alan çocuklarımız inanıyorum ki birkaç yıl sonra profesyonel spora adım atarak ülkemizi uluslararası alanda gururlandıracaklar" diye konuştu.


Alanlarında uzman eğitmenlerin gözetiminde spor dallarını uygulayan 4-16 yaş aralığındaki öğrenciler Okçuluk, Satranç, Voleybol, Buz Pateni, Yüzme, Golf, Basketbol, Futbol, Hentbol, Tekvando, Karate, Güreş, Masa Tenisi, Tenis, Badminton, Jimnastik, Futsal, Atletizm, Boks, Engelli Basketbol, Engelli Yüzme ve Engelli Jimnastik branşlarında eğitim alıyor. Pazartesi günleri hariç haftanın her günü eğitimlerin verildiği spor okulları üç ay kadar daha devam edecek. Ardından, yaz dönemi için yeni eğitimler başlayacak. - İSTANBUL

Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:40 Kaynak: İHA
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