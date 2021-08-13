Kağıthane'de geniş çaplı asayiş uygulaması - Son Dakika

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde 4 ayrı uygulama noktası oluşturularak geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Şüpheli otomobiller durdurularak didik didik arandı. Çevirme noktalarında şahıslara Genel Bilgi Taraması yapıldı. Yapılan denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

İSTANBUL - Kağıhane İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

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