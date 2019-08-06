Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de gıda işyerleri denetlendi
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Kağıthane'de gıda işyerleri denetlendi

1 saat önce

Kağıthane Belediyesi, gıda üretim ve satışı yapan işyerlerine yönelik yürüttüğü denetimler ile halk sağlığını korumayı sürdürüyor.

Kağıthane'de gıda işyerleri denetlendi, System.String[]

Vatandaşların sağlığını korumaya yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Kağıthane Belediyesi Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Koordinatörlüğü, ilçe genelinde gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerini denetledi. Ekipler, yürüttüğü denetimlerde işyerlerinde hijyen ve sanitasyon muayeneleri gerçekleştirdi.

Gıda üretimi ve satışı yapılan yerlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde işyerlerinde; genel temizlik koşulları, hijyen kurallarına uygunluk, gıdaların son kullanma tarihleri, gıdaların muhafaza koşulları ve gramaja uygunluğu, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı takibi gibi konularda denetimler gerçekleştirildi. Denetimler son teknoloji ekipman ve alanında uzman ekiplerce bilimsel metotlardan yararlanılarak yapılıyor.

Ekipler, denetimlerinde karşılaşılan olumsuzluklar ile ilgili de tutanak tutup, işyeri sahiplerini uyarıyor.

Kağıthane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:54 Kaynak: Bültenler
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