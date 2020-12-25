Kağıthane'de güpegündüz kuyumcuda dehşet - Son Dakika

Kağıthane'de güpegündüz kuyumcuda dehşet

25.12.2020 13:40
Kağıthane'de güpegündüz kuyumcuda dehşet, System.String[]

KAĞITHANE'de kuyumcu dükkanına bıçakla giren Hikmet T. kuyumcu Şenol Çolak'tan altınları vermesini istedi.

KAĞITHANE'de kuyumcu dükkanına bıçakla giren Hikmet T. kuyumcu Şenol Çolak'tan altınları vermesini istedi. Çıkan arbedede saldırgan elindeki bıçakla kuyumcuyu karnından ve boğazından yaraladı. Bağrışmaları duyup yardıma gelen esnaf, Hikmet T.'yi yakaladı. Ağır yaralanan kuyumcu hastaneye kaldırılırken Hikmet T. polise teslim edildi. Olayı duyup gelen kuyumcunun eşi gözyaşlarına boğuldu.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay saat 10: 30 sıralarında Sanayi Mahallesi Sultan Selim Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Kuyumcu dükkanına giren Hikmet T., kuyumcu Şenol Çolak'a bıçak çekerek altınları istedi. Soyguncuya karşı koyan kuyumcu Şenol Çolak, Hikmet T.'nin saldırısına uğradı. Karnından ve boğazından yaralanan kuyumcu Şenol Çolak'ın yardımına koşan komşu esnaf, saldırganı içeride sıkıştırdı. Yardıma gelen Kadir Uzun da gaspçı tarafından bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların da yardıma koşması üzerine Hikmet T. yakalanarak dışarı çıkarıldı. Vatandaşlar yakaladığı saldırganı polise teslim ederken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Karnından ve boğazından ağır yaralan kuyumcu ve onu kurtarmaya çalışırken yine gaspçı tarafından yaralan Kadir Uzun hastaneye kaldırıldı. Olayı duyup gelen kuyumcunun eşi gözyaşlarına boğuldu. Polis olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlattı.


Şenol Çolak, Kadir Uzun, Kuyumcu, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kağıthane'de güpegündüz kuyumcuda dehşet - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İki günde 540 hayvanı katledildi, sosyal medya ayağa kalktı Öldürdükleri adamın cansız bedenini battaniye sarıp taşıdılar! O anlar kamerada Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi Ömer Faruk Beyaz için Borussia Dortmund ve Schalke devreye girdi Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Berkay'dan Arda Turan olayıyla ilgili çarpıcı itiraf: Pişman olacağım şeyler yaşayabilirdim Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İlk defa lityum üretimine başlıyoruz Sokağa çıkma yasağını delen yaşlı adam, gündüz vakti refüje çilingir sofrası kurdu
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü 4,5 milyon aşı gelecek, öncelik sağlık çalışanlarının olacak Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü 4,5 milyon aşı gelecek, öncelik sağlık çalışanlarının olacak         
13:56
Valilik duyurdu: Kırklareli'ne koronavirüs testi yaptırmayanlar giremeyecek Valilik duyurdu: Kırklareli'ne koronavirüs testi yaptırmayanlar giremeyecek         
12:53
Sınavlara ilişkin yazı, illere gönderildi! Liselerde yüz yüze sınavlar 15 Şubat 2021 sonrasında yapılacak Sınavlara ilişkin yazı, illere gönderildi! Liselerde yüz yüze sınavlar 15 Şubat 2021 sonrasında yapılacak         
12:43
Kızılırmak Nehri'nin ortasında 'kundaklanmış gibi görünen' poşetin içinden yastık çıktı Kızılırmak Nehri'nin ortasında 'kundaklanmış gibi görünen' poşetin içinden yastık çıktı         
12:28
Kucağında bez bebek ile dilencilik yapan kadının foyası ortaya çıktı Kucağında bez bebek ile dilencilik yapan kadının foyası ortaya çıktı         
12:11
Beklenen kar haberi yine gelmedi! Hava sıcaklıkları bugünden itibaren artıyor Beklenen kar haberi yine gelmedi! Hava sıcaklıkları bugünden itibaren artıyor         
11:57
Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti         
11:41
Sabiha Gökçen'de 3 kişinin öldüğü uçak kazasında kaptan pilot asli kusurlu bulundu Sabiha Gökçen'de 3 kişinin öldüğü uçak kazasında kaptan pilot asli kusurlu bulundu         
11:30
2 başarılı oyuncu Kırmızı Oda dizisine dahil oldu 2 başarılı oyuncu Kırmızı Oda dizisine dahil oldu         
11:13
Kayseri'de bir haftada ikinci avukat intiharı! 7. kattan kendini aşağı bıraktı Kayseri'de bir haftada ikinci avukat intiharı! 7. kattan kendini aşağı bıraktı         
11:10
Ünlü isimler, Burak Yamantürk'ün doğum günü partisine akın etti Ünlü isimler, Burak Yamantürk'ün doğum günü partisine akın etti         
10:59
Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış         
10:45
Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor         
10:10
Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti         
10:08
Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı         
09:59
Antalya'daki selde zarar gören 15 bin ton çilek çöpe gitti Antalya'daki selde zarar gören 15 bin ton çilek çöpe gitti         
08:19
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 14:08:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kağıthane'de güpegündüz kuyumcuda dehşet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei