Kağıthane'de hafif ticari araç 4 taksiye çarptı; kaza anları kamerada - Son Dakika

Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA KAĞITHANE'de hızla giden hafif ticari araç, taksi durağında bekleyen taksilere çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 4 takside hasar meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, Kağıthane Mithatpaşa Caddesi üzerinde dün saat 12.10'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günü, hızla ilerleyen 34 BY 1452 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, önce seyir halindeki taksiye daha sonra da durakta bekleyen taksilere çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 4 takside hasar oluştu. Kaza anında taksilerin yanında kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı taksi durağının güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen hafif ticari aracın önce seyir halindeki taksiye daha sonra da park halindeki taksilere çarpması yer alıyor. Ne olduğunu anlamayan taksi şoförleri de araçlarının başına koşuyor.

"KİMSEYE ZARAR GELMEMESİNE ŞÜKREDİYORUZ"Durak Sahibi Muammer Baş "Dün zaten kısıtlama vardı. Bizim araçlar da durağın önünde park halinde bekliyordu. Cadde üzerindeki hafif ticari araç, çok süratli bir şekilde ve zikzak atarak park halindeki 4 taksiye vurdu. Burayı savaş alanına çevirdi. Polis gelip rapor tuttu. Şuan araçları yaptırıp, yürütmeye çalışıyoruz. Kaza yapan sürücüden hiçbir açıklama yok. Annesine 'Arabayı yıkatmaya götürüyorum.' diyerek arkadaşları ile dışarı çıkmış. Burada beş dakika önce şoför arkadaşlarımız vardı. Araçların yağına, suyuna bakıyorlardı. Kaza, onlar durağa girince oldu. Yoksa kurtarma şansları yoktu. Kesin ölmüşlerdi. Kimseye zarar gelmemesine şükrediyoruz" dedi.Kazada hasar gören taksiler tamirhaneye götürüldü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

