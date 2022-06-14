Mehdi M. yönetimindeki 34 BDE 429 plakalı hafif ticari araç, Gültepe Mahallesi Papatya Sokak'ta yokuştan inerken henüz belirlenemeyen nedenle binanın giriş katındaki eve çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Kağıthane, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kağıthane'de hafif ticari aracın eve çarpması sonucu 3 çocuk yaralandı - Son Dakika

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