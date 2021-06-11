KAĞITHANE'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ 1 YARALI - Son Dakika

KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği toprak yüklü kamyon Hasdal-Kemerburgaz yol ayrımında devrildi. Kamyon sürücüsünün yaralandığı kazada yol yaklaşık bir saat trafiğe kapandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Tem Otoyolu Hasdal-Kemerburgaz yol ayrımında yaşandı. Erdinç Seyrekbasan'ın kullandığı hafriyat yüklü 34 ZA 9446 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şoför mahallinde sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Seyrekbasan, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kazanın nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yol, daha sonra hafriyat kamyonunun kaldırılması için tamamen trafiğe kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait 3 kurtarıcının müdahale ettiği olayda, devrilen hafriyat kamyonu yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucu yoldan kaldırıldı. Kamyonun kaldırılmasının sonrası ulaşım normale döndü.