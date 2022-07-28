KAĞITHANE'DE HAFRİYAT YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ - Son Dakika
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KAĞITHANE'DE HAFRİYAT YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ

28.07.2022 15:26
KAĞITHANE'DE HAFRİYAT YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ

KAĞITHANE'de hafriyat yüklü kamyonet, önce duvara ardından ağaca çarptı.

KAĞITHANE'de hafriyat yüklü kamyonet, önce duvara ardından ağaca çarptı. Kazada kamyonetteki 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Seyrantepe Mahallesi Altınay Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında Hikmet Ertük yönetimindeki hafriyat yüklü 34 YK 1015 plakalı kamyonetin iddiaya göre freni tutmadı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yol kenarındaki önce duvara sonra da ağaca çarptı. Şoför Hikmet Ertürk ve yanındaki Hüseyin Kahraman yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası yardım için gelen Sinan Düzen, "Araca moloz yüklemesi yapılıyordu. Yokuştan aşağı ilerlerken frenler patlamış, aşağı doğru uçmuş. Geldiğimde şoför ile yanındaki arkadaşı yaralanmıştı" dedi.


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Kaynak: DHA

Seyrantepe Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE HAFRİYAT YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAĞITHANE'DE HAFRİYAT YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ - Son Dakika
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