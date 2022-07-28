Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası yardım için gelen Sinan Düzen, "Araca moloz yüklemesi yapılıyordu. Yokuştan aşağı ilerlerken frenler patlamış, aşağı doğru uçmuş. Geldiğimde şoför ile yanındaki arkadaşı yaralanmıştı" dedi.

Seyrantepe Mahallesi Altınay Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında Hikmet Ertük yönetimindeki hafriyat yüklü 34 YK 1015 plakalı kamyonetin iddiaya göre freni tutmadı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yol kenarındaki önce duvara sonra da ağaca çarptı. Şoför Hikmet Ertürk ve yanındaki Hüseyin Kahraman yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Seyrantepe Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KAĞITHANE'DE HAFRİYAT YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ - Son Dakika

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