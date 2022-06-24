Son dakika haber: Kağıthane'de hırdavatçıda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haber: Kağıthane'de hırdavatçıda çıkan yangın söndürüldü

24.06.2022 21:14

Son dakika haberleri: İstanbul Kağıthane'deki bir hırdavatçıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Kağıthane'deki bir hırdavatçıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi'ndeki iki katlı hırdavatçıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ve duman iş yerinin tamamını kapladı. İş yerinde ve üst katlardaki dairelerde bazı kişiler mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, mahsur kalan 12 kişiyi kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti. Dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından duman tahliyesi ve soğutma çalışması yapıldı.

Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesine çalışıldığı bildirildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kağıthane'de hırdavatçıda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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