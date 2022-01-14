Kağıthane'de hırsızlar yağmaladı; Çaresiz kalan güvenlik görevlisi bağırarak korkutmaya çalıştı - Son Dakika

KAĞITHANE'de bir iş yerine girerek binlerce lira değerinde sigara çalan şüphelileri güvenlik kameraları saniye saniye görüntüledi. Öte yandan sayıları 4-5 kişi olan hırsızları fark ederek durdurmaya çalışan yandaki sitenin güvenlik görevlisinin çabası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kağıthane, Cendere Caddesi üzerinde 25 Aralık 2021 tarihinde meydana gelen olayda bir minibüsle iş yerine gelen hırsızlar, mağaza kapısını levye ile açarak içerde bulunan sigaraları çalarak olay yerinden kaçtı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ HEM DURDURMAYA ÇALIŞTI HEM DE VİDEO ÇEKTİ

Hırsızlığa tanık olan yanda bulunan sitenin güvenlik görevlisinin bir yandan şüphelileri videoya çekip bir yandan onları durdurma çabası da görüntülere yansıdı. Güvenlik görevlisinin "Durun polis geliyor", "Bırakın çaldıklarınızı hırsızlar" diye bağırarak dakikalarca çırpındığı, ancak şüphelilerin bu bağırışlara aldırmadan hırsızlığa devam edip daha sonra kaçtıkları görüldü.Polisler geldiğinde ise hırsızlar çoktan uzaklaşmıştı.

HIRSIZLIK ANLARI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde şüphelilerin minibüsle geldikleri işyeri önünde bir süre durdukları daha sonra araçtan inerek içeri girdikleri görüldü. Hızla kasanın yanında bulunan sigara reyonuna yönelen hırsızların yüzlerce paket sigarayı dakikalar içinde geldikleri araca yükledikleri görüldü. Hırsızların daha sonra hızla kaçtıkları tespit edildi.

BİR KİŞİ YAKALANDI DİĞERLERİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİHırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları soruşturmada olaya karışanlardan Ufuk C.B.(22)'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Ufuk C.B.'nin daha önceden iş yerinden hırsızlık suçundan 25 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Polis diğer şüphelerininde kimliklerini belirledi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüphelileri yakalamak için operasyonlara devam ediyor.

