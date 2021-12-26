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Kağıthane'de hırsızlık çetesi camını parçaladıkları dükkanı böyle soydu - Son Dakika

Kağıthane'de hırsızlık çetesi camını parçaladıkları dükkanı böyle soydu

26.12.2021 10:02
Kağıthane'de hırsızlık çetesi camını parçaladıkları dükkanı böyle soydu

Kağıthane'de 2'si kadın 6 hırsız, çalıntı minibüsle geldikleri elektrikçi dükkanının önce kilidini kırmaya çalıştı, başaramayınca da camını kırıp içeriye girerek dükkanı soyup soğana çevirdi.

Kağıthane'de 2'si kadın 6 hırsız, çalıntı minibüsle geldikleri elektrikçi dükkanının önce kilidini kırmaya çalıştı, başaramayınca da camını kırıp içeriye girerek dükkanı soyup soğana çevirdi. Makaraları yuvarlayarak çalan hırsızların dakikalar içerisinde yaklaşık 50 bin lira değerinde malzeme çaldığı anlar kameralara yansıdı. Polis ekiplerinin yakaladığı, olaya karışan hırsızlardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde yaşanan olayda İlhan Kuru'ya ait elektrikçi dükkanını gözüne kestiren hırsızlar, akşam saatlerinde caddede gezerek keşif yaptı. Sabaha karşı caddenin boş olduğu bir anı kollayan 2'si kadın 6 hırsız, iş yerinin önüne gelerek kapının kilidini kırmaya çalıştı. Kilidi kırmak için uzun süre uğraşan hırsızlar başarılı olamayınca, arkadaşlarıyla beraber işyerinin camına yüklenmeye başladı. Camı içeriye doğru yatırarak parçalayan hırsızlar, işyerinden yaklaşık 50 bin lira değerindeki malzemeyi çalarak kayıplara karşıtı.

Camı parçalayıp dükkanı soyan hırsızlar yakalandı

Sabah saatlerinde işyerine gelen İlhan Kuru, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri işyerinin ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda çalıntı minibüs ve çalıntı plaka kullandıkları tespit edilen hırsızlardan 4'ü polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Can Polat S., Mert S., Ramazan Y. ve Yücel K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi, adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"5-6 dakika içerisinde olmuş, 50 bin lira zararımız var"

Olayla ilgili konuşan dükkan sahibi İlhan Kuru, "Gece 05.15 sıralarında alarm şirketinden aradılar. Telefonum çaldı ve kameradan kontrol ettiğimde baktım ki içeri giriyorlardı. Direkt alarm şirketini uyarıp hırsızlık olduğunu polis göndermelerini söyledim. Sonra kendim de polisi aradım ve 5'i çeyrek geçiyordu ben dükkana geldiğimde olay bitmişti. Yaklaşık 6 kişiler, kepenkte koruma olduğu için girememişler ve camı alttan levye gibi şeylerle gerdirip devirerek girmişler. Sonra orada bulunan makara kablolarımızı alıp götürmüşler. Ortalama 50 bin lira civarı zararımız var. Ortalama 5-6 dakika içerisinde olay gerçekleşmiş. Bizimle beraber 3 yeri daha soymuşlar zaten, muhtemelen bir çete bunlar. Şu anda 4 tanesi yakalanmış. Bu zaten bizim ikinci üçüncü soyuluşumuz, arada bir geliyorlar" dedi.

Dev makaraları yuvarlayıp çaldılar

Öte yandan, Kağıthane'de hırsızların camı kırarak işyerini soydukları anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızların ilk başta kapının kilidini kırmaya çalıştığı başarılı olmayınca da cama yaslanarak kırıp içeriye girdikten sonra işyerinden malzemeleri çaldıkları görülüyor. Dev makaraları yuvarlayan hırsızlar, yoldan araç geçtiği esnada da saklanıyor. Dakikalar içerisinde malzemeleri çalan hırsızlar ardından geldikleri minibüse binerek kaçıyorlar. - İSTANBUL

Kağıthane'de hırsızlık çetesi camını parçaladıkları dükkanı böyle soydu
Kağıthane'de hırsızlık çetesi camını parçaladıkları dükkanı böyle soydu
Kağıthane'de hırsızlık çetesi camını parçaladıkları dükkanı böyle soydu
Kağıthane'de hırsızlık çetesi camını parçaladıkları dükkanı böyle soydu
Kağıthane'de hırsızlık çetesi camını parçaladıkları dükkanı böyle soydu
Kağıthane'de hırsızlık çetesi camını parçaladıkları dükkanı böyle soydu
Kağıthane'de hırsızlık çetesi camını parçaladıkları dükkanı böyle soydu
Kağıthane'de hırsızlık çetesi camını parçaladıkları dükkanı böyle soydu
Kağıthane'de hırsızlık çetesi camını parçaladıkları dükkanı böyle soydu
Kağıthane'de hırsızlık çetesi camını parçaladıkları dükkanı böyle soydu
Kağıthane'de hırsızlık çetesi camını parçaladıkları dükkanı böyle soydu
Kağıthane'de hırsızlık çetesi camını parçaladıkları dükkanı böyle soydu
Kağıthane'de hırsızlık çetesi camını parçaladıkları dükkanı böyle soydu
Kağıthane'de hırsızlık çetesi camını parçaladıkları dükkanı böyle soydu
Kağıthane'de hırsızlık çetesi camını parçaladıkları dükkanı böyle soydu
Kağıthane'de hırsızlık çetesi camını parçaladıkları dükkanı böyle soydu

YORUMLAR
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Kağıthane, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de hırsızlık çetesi camını parçaladıkları dükkanı böyle soydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kağıthane'de hırsızlık çetesi camını parçaladıkları dükkanı böyle soydu - Son Dakika
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