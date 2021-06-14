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Kağıthane'de hırsızlık çetesi: Kasaları patlatıp 80 bin lira çaldılar - Son Dakika

Kağıthane'de hırsızlık çetesi: Kasaları patlatıp 80 bin lira çaldılar

14.06.2021 09:48

Kağıthane'de hırsızlık çetesi: Kasaları patlatıp 80 bin lira çaldılar Kağıthane'de hırsızlık çetesi bir handaki işyerlerine girerek açtıkları para kasalarından 80 bin lira çaldı Kiralık araçla kaçan çete üyelerinden biri bekçiler tarafından uygulamada yakalandı Kağıthane'de gece yarısı 6...

Kağıthane'de hırsızlık çetesi: Kasaları patlatıp 80 bin lira çaldılar

Kağıthane'de hırsızlık çetesi bir handaki işyerlerine girerek açtıkları para kasalarından 80 bin lira çaldı

Kiralık araçla kaçan çete üyelerinden biri bekçiler tarafından uygulamada yakalandı

İSTANBUL - Kağıthane'de gece yarısı 6 kattan oluşan bir iş hanına giren 4 kişilik hırsızlık çetesi, kapılarını patlatarak girdikleri 2 işyerindeki para kasalarından yaklaşık olarak 80 bin lira çaldı. Hana girdikleri ve çıktıkları anlar kameralara yansıyan şahıslardan biri, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı bekçiler tarafından yapılan uygulamada yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 01.15 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece yarısı kiralık bir araçla hırsızlığa çıkan 4 kişilik çete, 6 katlı bir iş hanının olduğu sokağa geldi. Etrafı kolaçan eden şahıslar kimsenin olmaması fırsat bilerek içeriye girdi. Handaki 4 katı tek tek dolaşan şahıslar, işyerlerinin kapı kilitlerini patlatarak para kasası aradı. Handaki 2 işyerindeki pasa kasalarını gören şahıslar, anahtarları ile açarak içerisinden yaklaşık 80 bin lira çaldı. Şahıslar ardından geldikleri araca binerek kaçtı. Şahısların araçtan inerek iş hanına girdiği ve çıktıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis hırsızlık çetesinin adım adım izini sürdü

Olayın ardından işyeri sahiplerinin ihbarı üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında iş hanının girişini gören güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, 4 şahsın siyah bir araçtan inerek hana girdiğini ve olayın ardından aynı araca binerek kaçtıklarını tespit etti. Hanın çıkışından itibaren kamera görüntülerini tek tek incelemeye alan polis ekipleri, şahısların Çağlayan Vatan Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girdiğini belirledi. İncelemeler sonucunda aracın plakasının 34 YL 7422 olduğunu da tespit eden polis ekipleri, sahibine ulaşarak yaptığı görüşmede aracın Atakan B.'ye kiralandığını belirledi.

Hırsızlık zanlısını bekçiler uygulamada yakaladı

Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın Çağlayan Mahallesi'nde olduğunu tespit eden polis ekipleri, uygulama yapan bekçilere bilgi verdi. Bunun üzerine semtte uygulama yapan Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı bekçiler, şahsı yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyette 2 adet "uyuşturucu madde kullanmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "nitelikli yağma" suçundan kaydı bulunan Atakan B., Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Çete üyesi diğer 3 şahsın ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kağıthane'de hırsızlık çetesi: Kasaları patlatıp 80 bin lira çaldılar
Kağıthane'de hırsızlık çetesi: Kasaları patlatıp 80 bin lira çaldılar
Kağıthane'de hırsızlık çetesi: Kasaları patlatıp 80 bin lira çaldılar
Kağıthane'de hırsızlık çetesi: Kasaları patlatıp 80 bin lira çaldılar

Kağıthane, Hırsızlık, Çağlayan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de hırsızlık çetesi: Kasaları patlatıp 80 bin lira çaldılar - Son Dakika


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