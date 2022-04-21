Kağıthane'de İETT otobüsü 6 araca çarptı - Son Dakika

KAĞITHANE Seyrantepe'de şoförünün kalp krizi geçirdiği belirtilen İETT otobüsü kontrolden çıkarak 6 araca çarptı. Kaza anında kaldırımda yürüyen vatandaşlar kaçarak kurtuldu. Yaşanan kaza anı ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 09.30 sıralarında Yeşilce Mahallesi Sanayi Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre hareket halindeyken şoförü Ebamüslüm Akdaşlı'nın kalp krizi geçirmesi üzerine kontrolden çıkan 34 ZP 3826 plakalı ve 27E hat numaralı İETT otobüsü 6 araca vurarak durdu. Bu sırada kaldırımda yürüyen vatandaşlar kendilerine doğru gelen otobüsten kaçarak kurtuldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Ebamüslüm Akdaşlı'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Meydana gelen kaza anı ve sonrasında yaşanan panik anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde İETT otobüsünün kontrolden çıkarak önüne aldığı araçları sürüklediği ve bu sırada kaldırımda yürüyen vatandaşların kaçtığı görülüyor. Kazadan hemen sonra şoförün yardımına koşan vatandaşlar da güvenlik kamerasına yansıyor.

Kazayı gören Hasan Çörek o anları; "Bir anda yolcular yığılmaya başladı. Şoför içeride ağzından köpükler geliyordu. Ambulans geldi, aldı, götürdü. Karşı köşedeydim, ses duydum, büyük bir gürültü. Ondan sonra beş, altı aracı altına almıştı zaten. Şoför kalp krizi geçirmiş diyorlar ama panikten de olabilir" şeklinde anlattı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Hasar gören araçlar ve kaza yapan İETT otobüsünün vinç yardımı ile çekilmesi üzerine trafik normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.