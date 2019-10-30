Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de iett otobüsü kamyonete çarptı 1 yaralı
Son Dakika Güncel Kağıthane'de iett otobüsü kamyonete çarptı 1 yaralı

Kağıthane'de iett otobüsü kamyonete çarptı 1 yaralı

33 dakika önce

Kağıthane Nurtepe Bağlantı Yolu Sadabat 1 Viyadüğü çıkışında belediye otobüsü arıza nedeniyle yol kenarında duran kamyonete çarptı.

Kağıthane Nurtepe Bağlantı Yolu Sadabat 1 Viyadüğü çıkışında belediye otobüsü arıza nedeniyle yol kenarında duran kamyonete çarptı. Kazada 1 yolcu yaralandı.

Kağıthane'de iett otobüsü kamyonete çarptı 1 yaralı

Kağıthane, Nurtepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 08:41 Kaynak: DHA
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