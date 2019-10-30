Kağıthane'de iett otobüsü kamyonete çarptı 1 yaralı
33 dakika önce
Kağıthane Nurtepe Bağlantı Yolu Sadabat 1 Viyadüğü çıkışında belediye otobüsü arıza nedeniyle yol kenarında duran kamyonete çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 08:41 Kaynak: DHA
Kağıthane Nurtepe Bağlantı Yolu Sadabat 1 Viyadüğü çıkışında belediye otobüsü arıza nedeniyle yol kenarında duran kamyonete çarptı. Kazada 1 yolcu yaralandı.
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